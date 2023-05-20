　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

▲▼國1圓山交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

▲國1圓山交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道「紫爆」最嚴重路段塞車有解了！高公局耗資41.72億元推動「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」，獲行政院核定，預計117年6月完工，屆時可縮短行車時間20到30分鐘以上。

國道1號北部路段串聯北北基桃都會區主要路廊，肩負城際運輸重任，因平日交通量大，主線與匝道受車流頻繁交織影響，上午尖峰時段呈現經常性壅塞，平日壅塞達5公里長達3個小時，為全國道平日紫爆最嚴重之路段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局分析發現，該路段壅塞主要受主線車道數縮減、主線與台北北入車流及下游圓山北出建國高架與圓山南出車流交織嚴重，造成回堵。

為改善塞車情形，高公局提出「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」計畫，與台北市政府共同研商確認後，行政院112年4月21日核定該建設計畫，總經費約41.72億元，由國道基金全額負擔，建設期程至117年6月。

▲▼國1台北交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

▲國1台北交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

改善工程於台北交流道部分，將圓山B北出往建高車流於過台北交流道北出匝道後，增設立交匝道提前分流，並將台北北入由原銜接主線第4車道改為銜接第3車道，消除主線車道數縮減及與台北北入車流交織。

圓山交流道改善部分，增設南出立體化匝道將原南出下建高民權匝道車流直接銜接松江路，提前分流、消除交織、提高道路容量方式改善。因計畫範圍內尚有台北交流道之北出士林與士林北入匝道、士林北入與南出市區匝道交織，影響行車安全及服務水準，因此將在該計畫一併採立體化改善。

高公局表示，該工程計畫配合上下游之五股及林口交流道等改善工程，可打通國道1號北上線大台北都會區路段之交通壅塞，大幅提升都會區交通服務水準，縮短行車時間達20到30分鐘以上。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
台11線死亡車禍！撞到「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡
快訊／任期最後特赦陳水扁？　蔡英文：沒有開始想也沒想過
天選之人3年沒確診！　女星痛訴「趕上這波了」：生不如死
高中男墜樓留5億遺產　媽媽通姦丟國籍！最多只能拿200萬
莫莉慘了！「真的鬧上韓媒版面」　標題遭下：別碰她
美國恐怖眼藥水已釀4死！　14人直接失明「4人摘眼球」
大雨崩塌！　20人受困阿里山眠月線

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

北市女打AZ「腦梗塞」獲250萬救濟金！青年打BNT四肢麻+複視獲45萬

「瑪娃」颱風最快今生成！發展越強　台灣下周「降雨機率越低」

防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

董事長失智！不能說的秘密藏2年　一句「妳不能不要我」妻淚崩

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

「運氣差」命理師教1招破解！進廟裡先懺悔：你可能做了白痴事

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

5億高中男亡「尪30萬元交保」　母慟遭害命：2個月父子都走了

強烈雷雨帶「持續長大」　颱風瑪娃最快20日晚生成

《營業中2》班底沒鬼鬼！炎亞綸「哭慘」　鹿希派年收4.5位數...曾沛慈：不用報稅？

嬤爬高曬衣梯子突倒地！　3歲小英雄「冷靜幫救援」

萌貓放飯前被要求握手　牠不耐煩狂喵：給偶飯

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

北市女打AZ「腦梗塞」獲250萬救濟金！青年打BNT四肢麻+複視獲45萬

「瑪娃」颱風最快今生成！發展越強　台灣下周「降雨機率越低」

防中捷憾事！台鐵新車駕駛台設緊急鈕　路況有異「一按自動停車」

「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

董事長失智！不能說的秘密藏2年　一句「妳不能不要我」妻淚崩

19萬人報考！國中會考今登場　最後提醒看這「記得關手機」

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲　熱如夏破36℃

「運氣差」命理師教1招破解！進廟裡先懺悔：你可能做了白痴事

啦啦隊正妹「小珍奶」福利片一彎腰領口看光　粉絲怨：害我沒睡

台鐵急尋30名旅客！系統測試出錯　「票價超收1~84元」要退費

拜登將在廣島會見澤倫斯基　日本：烏克蘭局勢是G7重點

全文／蔡英文執政七周年談話一次看　「團隊認真做事，也懂得反省」

台11線死亡車禍！小貨車自撞電桿「車頭全爛」　駕駛頭部重創亡

山豬危害苗栗農園「樹上的也不放過」　梨園滿地套袋...果農快哭了

台灣「雀客旅館」進軍東京、大阪！住一晚1600起　最快第3季開幕

痛批民進黨治理失能　柯文哲曝參選動機：翻轉台灣命運

張育成游擊金手套級守備！美媒難以忘懷　撰文評價紅襪戰力

第9次免疫？　「人最多感染8次新冠」專家這樣解釋

LEXUS今年推「新一代空間大休旅」！豪華配備還能越野　搭V6動力

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

新北「超正檢察官」脫法袍！

日本旅遊「台人1舉動」超級沒禮貌！噴香水也犯大忌

即／高雄3區5／31停水23hrs　9400戶受影響

台灣最強美魔女？　網一看她近照驚呼：哪買的仙丹

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

新莊童肚子餓　向路人乞討便當

董事長失智！　一句「妳不能不要我」妻淚崩

颱風「瑪娃」最快今生成！第4波梅雨下周來襲

路上撿到台積電手機！內行驚吐恐怖後果

身旁一票人確診！苦主「遇2難題」崩潰　全場吵翻

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

即／雨神降臨！「大雷雨」暴襲2縣市

更多熱門

相關新聞

端午4天連假！首日國道南下車潮爆1.6倍　「7大疏運措施」出爐

端午4天連假！首日國道南下車潮爆1.6倍　「7大疏運措施」出爐

端午將有4天連假，高公局今(19日)公布國道7大疏運措施，其中6月22日至25日每天0到5時國道全線免收費；6月22日上午6時到中午國1內湖到頭份、國3木柵到香山實施南下高乘載；6月24日到25日每天下午13時到18時國5北上高乘載管制。

小小兵露營車車主開箱片曝　借友人開結果自撞

小小兵露營車車主開箱片曝　借友人開結果自撞

即／國1麻豆段2車追撞　占2線道回堵5km

即／國1麻豆段2車追撞　占2線道回堵5km

2小黃路口撞擊失控　她走斑馬線慘被撞進騎樓腦出血

2小黃路口撞擊失控　她走斑馬線慘被撞進騎樓腦出血

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

咖啡廳老闆道歉停業　女主角不滿：沒收到私下聯繫　

關鍵字：

國1台北圓山改善工程117年完工高公局

讀者迴響

熱門新聞

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

高中生家庭「複雜關係圖」一次看懂

真實版SOD！日25歲女消防員「深夜激戰」男同事

5億高中男同婚可能無效　結婚證人還原現場

老闆「射進果汁」給員工喝　男刺殺復仇

桃園「這所大學」學生沒畢業就被業界搶光！

女副市長超淫亂！一年開房啪啪265次

男友換電動車！妹子哀喊「2狀況」：想念油車了

5億高中生驚世家庭起底　父是憨兒阿公是親爸

新北「超正檢察官」脫法袍！

李翊君瞄到「台下坐超級巨星」嚇傻：有史以來最大牌

新北幼園師餵藥3幼童！驗出2種藥竟有「四級毒品」

5億高中生墜樓　30筆「房產權狀」全被鎖在事務所

律師點高中生「3問題」：2hrs也可繼承

被吞後破肚自救？眼鏡蛇腹部卡同類...離奇死狀曝

更多

最夯影音

更多
高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡

高三男繼承父5億房產　登記結婚2hrs後墜樓亡
起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

起底5億高中生「阿公變爸爸」　複雜身世曝！姑：要叫他什麼

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

超哥開藍寶堅尼撞騎士 拿6千和解仍被報警怒了

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

最強老爸吃早餐突有怪聲 見汽車衝來秒拉兒跳開！

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面