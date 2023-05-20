「紫爆」最嚴重塞車有解！國1大台北路段改善　117年6月完工

▲國1圓山交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

國道「紫爆」最嚴重路段塞車有解了！高公局耗資41.72億元推動「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」，獲行政院核定，預計117年6月完工，屆時可縮短行車時間20到30分鐘以上。

國道1號北部路段串聯北北基桃都會區主要路廊，肩負城際運輸重任，因平日交通量大，主線與匝道受車流頻繁交織影響，上午尖峰時段呈現經常性壅塞，平日壅塞達5公里長達3個小時，為全國道平日紫爆最嚴重之路段。

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高公局分析發現，該路段壅塞主要受主線車道數縮減、主線與台北北入車流及下游圓山北出建國高架與圓山南出車流交織嚴重，造成回堵。

為改善塞車情形，高公局提出「國道1號北上線台北及圓山交流道改善工程」計畫，與台北市政府共同研商確認後，行政院112年4月21日核定該建設計畫，總經費約41.72億元，由國道基金全額負擔，建設期程至117年6月。

▲國1台北交流道改善工程示意圖。（圖／高公局）

改善工程於台北交流道部分，將圓山B北出往建高車流於過台北交流道北出匝道後，增設立交匝道提前分流，並將台北北入由原銜接主線第4車道改為銜接第3車道，消除主線車道數縮減及與台北北入車流交織。

圓山交流道改善部分，增設南出立體化匝道將原南出下建高民權匝道車流直接銜接松江路，提前分流、消除交織、提高道路容量方式改善。因計畫範圍內尚有台北交流道之北出士林與士林北入匝道、士林北入與南出市區匝道交織，影響行車安全及服務水準，因此將在該計畫一併採立體化改善。

高公局表示，該工程計畫配合上下游之五股及林口交流道等改善工程，可打通國道1號北上線大台北都會區路段之交通壅塞，大幅提升都會區交通服務水準，縮短行車時間達20到30分鐘以上。