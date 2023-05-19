水氣亂周末！各地溼答答　下波鋒面緊追「雷雨彈強度出爐」

▲水氣亂周末，各地仍有降雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

周末國中會考登場，鋒面往南移動，今晚到明天(19日~20日)各地仍有降雨，強度和範圍縮小，由於下一波鋒面下周一(22日)晚間報到，周日(21日)處鋒面前緣，各地都有陣雨，下周一晚間到下周二迎接下一波鋒面，強度將雨今天鋒面類似，可能帶來雷雨和劇烈降雨。

中央氣象局預報員廖經翔表示，這波鋒面持續往南移動，今天(19日)下午後明顯降雨在嘉義、台南、高雄靠山區，有雷陣雨發生，其他地區也有陣雨，整體鋒面往南邊後，後面仍有水氣影響，今晚到明天(20日)降雨各地仍有降雨，但降雨強度和範圍縮小，北部雨勢下下停停，不過明天各地山區有明顯較大雨勢。

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廖經翔指出，明天(20日)晚上水氣減少，下周一(22日)晚上又有一波鋒面接近台灣，周日(21日)因鋒面前緣，周日到下周一上半天，中南部有局部短暫陣雨，中午午後熱對流，各地都有局部陣雨情況。

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

下波鋒面下周一(22日)晚上接近，廖經翔表示，各地有陣雨、雷雨，降雨強度跟這一波滿類似，降雨將持續到下周二(23日)上半天，下周一晚間到下周二清晨是另一波降雨高峰。

不過因大陸冷高壓推著，鋒面移動速度快，後面還有冷空氣下來，廖經翔表示，下周二(23日)東北季風增強，北部、宜蘭轉涼，高溫降4到5度，北台灣約25到26度，低溫則約22度。

下周三(24日)過後氣溫逐漸回升，水氣偏少，將恢復好天氣，且將持續到下周五(26日)。