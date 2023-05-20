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下波鋒面再炸全台！西半部戒備　颱風路徑「觀察重點曝」

▲ 雨天,天氣,上班車流, 大安森林公園旁,和平東路新生南路十字路口,大安森林公園旁,和平東西路羅斯福路十字路口,古亭站旁, 中正橋邊台北市側, 行人撐傘過馬路,騎士穿雨衣騎車 。（圖／記者謝婷婷攝）

▲下周一晚間到下周二清晨又要邊天，全台都有降雨機會。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

「瑪娃」颱風今下午2點在關島海面生成，由於距離台灣遙遠，路徑朝北北西轉西北走，短期內對台灣暫時沒有影響，但路徑變化大，觀察對台影響時間點可能落在下個周日(28日)過後。下波鋒面下周一晚間殺到，全台有雨，其中西半部將有劇烈降雨。

氣象局預報員黃恩鴻表示，熱帶性低氣壓今(20日)下午2點結構發展明顯，升格為今年第二號颱風「瑪娃」(國際命名: MAWAR)，短期內路徑朝北北西轉西北走，目前預報到下周四(25日)，「瑪娃」離台灣仍有2千公里，距離台灣比較遠，路徑變化仍大，對台灣是否有影響，觀察時間點在下個周末(28日)之後，不排除有對台灣影響機率，但仍待下周觀察。

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至於未來一周天氣，黃恩鴻表示，明天(21日)環境偏西南風，天氣穩定，明天清晨到上午中南部有零星短暫陣雨，但雨勢較緩和，整體來說，各地多雲到晴，午後有局部短暫陣雨；下周一(22日)白天天氣跟明天周日差不多，但溫度更高，普遍有31到33度高溫，局部地區溫度更高，最高可能到35到36度，東南部有焚風。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

下周一晚間將變天，黃恩鴻表示，下周一晚間鋒面南壓，且將影響到下周二(23日)清晨，接著鋒面通過到巴士海峽，移動速度相當快，全台各地有雨，其中西半部降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，且有短延時強降雨和大雨機會，對流胞發展多，雨勢較大。

由於鋒面移動速度快，下周二白天鋒面將在巴士海峽，殘留水氣為中南部、花東帶來零星降雨，北部、宜蘭受東北季風增強影響，轉偏涼天氣，高溫下降明顯，約25到26度，其他地區仍有30度以上高溫。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

黃恩鴻指出，下周三(24日)東北季風減弱，溫度回升，到下周六(27日)前氣溫逐日回溫，台灣環境吹東南風，花東有零星短暫陣雨，其他地方多雲到晴，午後山區有短暫陣雨。下個周日(28日)過後則要關注瑪娃颱風路徑是否影響台灣。

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