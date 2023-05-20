快訊／鋒面＋午後對流　雨區擴大！4縣市大雨特報　

▲4縣市大雨特報。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面加午後對流發展，氣象局針對4縣市發布大雨特報。

鋒面影響及午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(20)日新北地區及台北、南投、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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▲大雨特報。（圖／氣象局）

大雨特報

影響時間：20日下午至20日晚上

大雨：台北市山區、新北市、南投縣山區、嘉義縣山區

▲熱帶性低氣壓最今晚生成輕度颱風「瑪娃」。（圖／氣象局）

根據氣象局預報，今日鋒面在台灣附近，結構已經減弱許多，不過殘餘水氣仍多，特別是北部地區降雨機率高，有局部短暫陣雨出現，而中南部則為多雲可見陽光，中午過後由於熱力作用，各山區有發展雷陣雨的機會，且可能有較大雨勢，整體降雨到晚上會明顯緩和、轉為零星。

氣溫方面，夜晚清晨各地低溫都在20到24度之間，白天高溫北部、東半部雲量較多，為27度左右，而中南部則可以來到30度以上，感受溫暖微熱。

另外，關島東南方海面的熱帶性低氣壓，今日上午8時位於鵝鑾鼻東南東方約3500公里左右的海面上，未來將以偏北轉西北的方向前進，由於環境有利其發展，有發展成輕度颱風的趨勢，最快今晚生成為第2號颱風「瑪娃」，路徑可能北轉往東北到日本海面或往西進入菲律賓，預估影響台灣時間將在一周後。