YouBike官網遭駭「2.1萬筆個資遭竊」　桃園交通局籲勿開不明連結

▲桃市府交通局指出，針對微笑單車公司通報，YouBike系統系統遭受境外網路攻擊事件，提醒用戶若收到不明簡訊或網址要求匯款，切勿任意點選。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府交通局指出，針對微笑單車公司昨（19）日通報「YouBike系統遭受境外網路攻擊」事件，根據調查，預估全國約有2.1萬會員交易資料手機個資等資料遭竊取。交通局呼籲，民眾若收到不明來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，切勿開啟或點擊網址連結，若有遭受損失，亦請保留事證提供微笑單車公司或交通局予以協助。

桃市府交通局今（20）日表示，針對微笑單車公司指稱，5月17日下午6時至晚間10時遭受境外網路攻擊，駭客曾嘗試透過手機號碼竊取會員交易資料，經微笑單車公司調查，預估全國約有2.1萬會員交易資料手機號碼、密碼、卡號與交易資料可能遭竊取，除報請檢調機關調查外，微笑單車公司已發送簡訊提醒受影響會員，提升密碼強度，並定期變更密碼。同時，留意會員帳戶內資料是否正確以及是否有不明卡片與異常騎乘記錄。

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交通局呼籲，民眾若收到不明的來電、EMAIL或簡訊要求匯款或轉帳，請不要開啟或點擊網址連結；若有欠費亦請勿匯款，請至車機、車柱或微笑服務中心辦理繳納；另外，民眾若已遭受損失，請保留事證提供微笑單車公司或交通局給以協助。