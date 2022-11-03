台南市微笑單車新品開箱　YouBike2.0單車2023年上線服務

▲台南市公共自行車2023年營運模式引進微笑單車YouBike2.0系統，3日由市長黃偉哲主持新品開箱發表會，正式將YouBike2.0介紹給市民。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市公共自行車2023年引進微笑單車YouBike2.0系統，將以擴大500站點為目標，符合民眾需求，也與鄰近縣市的公共自行車系統相結合，免除以往跨地租借還車的困擾，3日由市長黃偉哲主持新品開箱發表會，正式將YouBike2.0介紹給市民，希望能完善大眾運輸的最後一哩路，並帶動新一波的騎單車遊台南風潮。

市長黃偉哲表示，台南市現有公共自行車（T-Bike）系統營運已達7年，因應日新月異的科技發展，特別指示交通局研擬下一代的公共自行車服務系統，在現有的預算規模下，能達到站點擴增、車輛增加、服務便利等目標。

市長黃偉哲指出，台南市公共自行車營運已經評選出優勝廠商由微笑單車開發的YouBike2.0已完成議價保留決標中，待議會預算審查通過後即可執行，微笑單車將設置500站點、10000車柱、5000輛新車，內含500輛電輔單車，同時呼籲市民多多使用，提高微笑單車加碼投入更多的資源，擴大服務量能，為台南市創造更便捷的綠色運輸環境。

交通局局長王銘德表示，經市府團隊研議台南市公共自行車系統改採以購買服務、委託營運方式辦理，在每年原有5000萬元預算規模下，以8年合約方式創造利基提高廠商投標意願，經公告招標，微笑單車（YouBike2.0）被評選為優勝廠商，將於2023年3月起，全面接手營運台南市公共自行車。

交通局長王銘德指出，2023年3月起微笑單車（YouBike2.0）正式啟用，屆時與鄰近的嘉義、高雄的公共自行車系統相同，可以免除跨縣市租借還車的困擾，同時，台南市有48條自行車道，期望能帶動新一波的騎單車遊台南的風潮。

微笑單車股份有限公司董事長劉麗珠也出席了開箱發表會，劉麗珠表示感謝黃偉哲市長長期推動綠色運輸政策，讓YouBike微笑單車有機會進駐台南市，為市民服務，一同為市民帶來便利優質的綠色生活，打造低碳、健康的宜居城市。後續，微笑單車團隊將與交通局密切合作，快速啟動站點會勘與建置作業，讓市民可以早一點享受到YouBike的服務！