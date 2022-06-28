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新竹縣YouBike 2.0上路！7月底前半小時免費騎

▲▼竹縣YouBike2.0七月底半小時免費。（圖／新竹縣政府提供）

▲縣長楊文科騎上YouBike，向民眾宣告新竹縣邁向綠色運輸城市的目標一大步。（圖／新竹縣政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

許多民眾引頸期盼的新竹縣YouBike2.0正式上路囉！竹縣府27日於東興國中舉行啟用記者會，新竹縣長楊文科與微笑單車公司董事長劉麗珠共同啟動竹北市35站共270輛車，正式宣告「新竹縣通學、通勤更方便！」並推出騎乘優惠，第一個月（即日起至7/31）前半小時免費，第二個月起（8/1至年底）前半小時只要5元，鼓勵民眾多多利用共享運具。

▲▼竹縣YouBike2.0七月底半小時免費。（圖／新竹縣政府提供）

▲楊文科(右三)與微笑單車公司董事長劉麗珠(左三)正式宣告啟動竹北市35站共270輛車。

「新竹縣邁向綠色運輸城市的目標一大步！」縣長楊文科表示，一直都有將民眾期望設置YouBike的聲音放在心上，積極推動公共自行車建置計畫，在設置站點上縣府採用「先廣後密」方式，並積極收集、聽取民眾對於站點意見。如今啟動竹北YouBike2.0共35站270輛車，站點包含學校類，如竹北高中、六家高中、博愛國中、東興國中等，及台鐵竹北車站（前後站）、新竹高鐵、台鐵六家站等大眾運輸節點，還有公園、綠地等住宅區與縣政府、竹北市公所等政府機關。

▲▼竹縣YouBike2.0七月底半小時免費。（圖／新竹縣政府提供）

▲楊文科、劉麗珠帶著學生們開心騎乘YouBike 2.0。

楊文科指出，預計8月底前，竹北將再完成15站點、130輛車，總共提供50處站點400輛車，縣府也持續與竹北市公所協調共同推動擴充計畫，竹北預計達到100站規模。另外，在112年竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，共新建置50站，提升民眾生活品質及改善交通便利性。

微笑單車公司董事長劉麗珠說，新竹縣在短短3個月的時間，就迅速完成建置YouBike2.0共35站，完成一件不可能的任務，今日正式啟用第一批，她也呼籲學子在騎乘時多注意交通安全，避免並駕騎乘或搶快。

▲▼竹縣YouBike2.0七月底半小時免費。（圖／新竹縣政府提供）

交通旅遊處表示，新竹縣YouBike騎乘費率已由縣府和竹市府、竹科管理局三方取得大新竹共同生活圈概念共識，騎乘4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上每30分鐘40元。

為鼓勵民眾多加使用，縣府推動騎乘補助方案，自啟用日起第一個月（6/27至7/31）騎乘前半小時由縣府補貼10元，等於前半小時免費，第二個月起（8/1直至年底）騎乘前半小時由縣府補貼5元，等於只要5元，希望增加民眾使用意願、習慣。

▲▼竹縣YouBike2.0七月底半小時免費。（圖／新竹縣政府提供）

▲竹北預計達到100站規模，112年竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉，再新建置50站，提升民眾生活品質。

交通旅遊處長游志祥說明，YouBike使用方式可透過手機下載「YouBike微笑單車2.0」官方APP註冊，利用APP查詢站點位置、站點剩餘車輛／位數，掌握最新即時資訊。此外，電子票證包括悠遊卡及一卡通，一人最多可註冊5張，並支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾在實際操作上更加方便。

交旅處表示，目前微笑單車股份有限公司推出「大新竹YouBike任你騎活動」，只要在大新竹地區各站點租借YouBike 2.0，每騎5次即獲得1次的抽獎機會，將有機會抽到Switch主機、遠東百貨禮券及YouBike 2.0紀念一卡通等。相關活動資訊請下載YouBike 微笑單車 2.0 APP，或至微笑單車官網及Line官方帳號查詢。

網站：https://www.youbike.com.tw/region/main

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