深坑騎YouBike到北車「1.0不能還」！高雄哥怒：草泥馬的台北

▲YouBike 1.0在台北市已全面退場。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我現在只想說，草泥馬的台北！」一位高雄男網友怒怨，他從深坑借了「微笑單車（YouBike）」，千辛萬苦地騎到台北車站，才發現自己借的1.0在台北市無法還車，雖然幸好遇到工作人員，但卻要計費到對方幫忙還到車為止，讓他超氣「外地人不一定有看到新聞，又不是天天經過，誰知道你們公告什麼！」

這位男網友在「●【爆怨公社】●」發文，「千辛萬苦從深坑騎到京站，卻發現1.0台北市無法還車，只能在新北使用，台北只能用2.0。要不是剛好遇到工作人員，我不就還得再騎回深坑去嗎？」可雖然有工作人員幫忙，租借費還是得計算到還回車柱為止。

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原PO直呼無言，「花了一小時從深坑騎到京站，再花一個小時想辦法還車，App也該更新一下嘛！」而且台北市有些1.0的車柱其實還在，「為什麼車柱還在，卻不給還？」他知道可能北市有公告，但自己並非本地人，「又不是天天經過，誰知道你們公告什麼？不然有意見的，來跟我說說高雄有什麼新的變動公告啊！」

貼文一出，有苦主也超有感，「我跟你一樣，好在我只是過個三重橋，罵在心裡」、「我他X還真的遇過，還在我家附近，因為懶得走十分鐘的路，租了腳踏車騎到我家樓下的停車站，結果發現不能停，就因為1.0跟2.0的差別。害我又騎回去最近的停車站，又走了五分鐘的路回家……跟傻瓜一樣。」

也有網友表示，「我比較佩服的是，這車其實很重，深坑騎到京站，我可能要騎三個小時」、「我也覺得應該要提醒或標語，畢竟有外地人也有外國人，如果遇到語言不通真的很無奈」、「就不懂為何不統一一種就好，對不熟悉的民眾甚至遊客很困擾。」