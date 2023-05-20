半裸壯男超商發飆砸商品毆2警　「真人版浩克」竟是健美職業選手

記者沈繼昌／桃園報導

一名身材壯碩的朱姓男子今（20）日上午半裸上身在中壢區長沙路某超商內，不知何突然情緒失控，砸毀超商商品後大吼大叫，店員報警求助，2名員警到場盤查卻引起朱男發飆，不斷拒絕盤查還追打2名員警，員警密錄器都被打掉，整個過程被路人拍攝下來，2員警負傷下仍以辣椒水制伏，偵訊後依傷害、毀損與妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。據了解，朱為世界自然健美聯合會所屬的職業選手，但該消息未獲證實。

臉書《我是中壢人》今天有網友上傳一段影片，身材壯碩的朱姓男子今天上午9時20分許半裸上身在中壢區長沙路口超商現身，但不知何故，突然砸毀商品，2名員警在超商內被朱男追打，連店員都被逼到一旁不知所措，朱男最後猶如電影「綠巨人浩克」般發狂怒吼，露出結實的背肌，整個過程十分驚悚。

▲身材壯碩的朱姓男子今天上午半裸上身在中壢區長沙路某超商發飆砸商品，員警據報處理還遭追打。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲身材壯碩的朱姓男子今天上午半裸上身在中壢區長沙路某超商發飆，處理員警還遭追打，朱男猶如電影「綠巨人浩克」般發狂怒吼。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲身材壯碩的朱姓男子今天上午半裸上身在中壢區長沙路某超商，一度狀似哀傷模樣。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

中壢警方指出，2名員警收到超商通報後到場處理，朱男疑似揚言輕生，員警安撫勸導朱男離開超商，朱男不但情緒未平復，反而突然對2名員警展開攻擊，員警為制止朱男之不理性行為，最後對朱男噴撒辣椒水，朱男頓時陷入瘋狂並持續攻擊員警，導致2名員警面部挫、擦傷與輕微腦震盪。

2名員警最後趁朱男眼部不適下順利壓制，經後送往部立桃園醫院就醫，經確認朱男並未飲酒，亦無精神病史，朱男為何情緒失控，警方仍要調查，但超商則對朱男提出毀損等告訴，警方訊後依毀損、傷害與妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲身材壯碩的朱姓男子今天上午半裸上身在中壢區長沙路某超商發飆，處理員警負傷後制伏朱男。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）