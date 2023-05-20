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赴泰國遊玩入境夾帶6kg海洛因　海關查出在腰間、大腿夾藏下場曝！

▲于姓男子於今年3月間從泰國入境台灣，入境時被海關當場查出在腰間與大腿內側綑綁一級毒品海洛因共計約6公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲于姓男子於今年3月間從泰國入境台灣，入境時被海關當場查出在腰間與大腿內側綑綁一級毒品海洛因共計約6公斤。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

于姓男子今年3月間凌晨自泰國入境，因神色緊張被海關人員查出在其腰間、大腿內側夾藏2包一級毒品海洛因，經查驗共重約6公斤，市價粗估逾5,000萬元；桃園檢方調查時，于男辯稱是綽號「陳小姐」等人慫恿他去泰國遊玩，返台前在其腰間與大腿內側綑綁2包不明物品，他不清楚是毒品等語，檢方偵結依違反毒品危害防制條例之運輸第一級毒品罪嫌提起公訴，于目前仍遭收押中。

桃檢調查，26歲的于姓男子於今年3月13日晚間搭機前往泰國，再依綽號「陳小姐」指示入住泰國某飯店，3月17日下午，于男由姓名年齡不詳運毒集團成員，帶至泰國某民宅，將一級毒品海洛因綁在腰間與大腿內側後方，再帶領于男到泰國機場，並交付其1支手機，當晚搭乘泰國獅子航空SL-396航班於18日凌晨抵達台灣桃園國際機場，但因于男神色有異，被海關人員當場查出夾帶海洛因2包，約重6公斤，市價粗估逾5,000萬元，案經關務署台北關官員當場查獲，並經桃園市調處偵訊後移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，于男辯稱不知情，辯稱是綽號「陳小姐」指示入住泰國某飯店，再由姓名不詳成員帶他至民宅綑綁不明物品，並不清楚這些物品是何物？檢察官認為于男供詞避重就輕，偵結依違反毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品罪嫌及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌提起公訴，目前于男仍在押中。

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