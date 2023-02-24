1200票證補助90%「排除機捷」　桃市交通局：加重地方財政負擔

▲對於行政院昨天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，其中跨區域交通運具由中央補助90%，卻不含桃園機場捷運。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對行政院會昨（23）日拍板「中央促進公共運輸使用方案」，交通部同意基北北桃四市交通局提出1,200通勤月票補助方案，以減輕通勤族群交通負擔，其中跨區域城際交通運具由中央補助90%，卻未列入機場捷運，對此，桃園市政府交通局表示，中央認為機捷列為區域內運輸載具，由中央、地方各分攤50%，此舉等於加重地方財政負擔。

桃園市交通局局長張新福指出，「行政院促進公共運輸使用方案」以共同生活圈概念，規劃通勤通學月票優惠措施，涵蓋生活圈內國道公路客運、台鐵、機場捷運（桃捷）與雙北捷運（含輕軌）、公車、公共自行車、藍色公路（含渡輪）等公共運輸運具，行政院提出跨區城際交通運具由中央補助90%、地方負擔10%，至於區域內的市區公車、捷運以及公共自行車，六都由中央補助50%，六都以外中央補助75%，這與基北北桃等四市期待有落差。

張新福認為，目前城際運具僅涵蓋台鐵與國道客運，機場捷運為雙北與桃園地區通勤族主要運具之一，串連北北桃三市，亦屬城際運輸之一環，目前產權屬交通部，機場捷運兼具機場快線服務且功能特殊，強烈建議應歸類中央權管補貼，籲請中央應多考量各地方政府財政差異，給予縣市級政府足夠補助，以達財務永續，維持最佳服務品質。

張新福強調，生活圈1200定期月票實施後，運量勢必成長，中央後續宜滾動式檢討補助原則，依實際運量補助。此外過去疫情造成公車司機大量流失，為免發生「有乘客沒司機」窘境，在公共運輸的駕駛人力、車輛設備等，希望中央能重視並給予業者全力協助，才能穩定基北北桃生活圈通勤通學族群，並維持公共運輸服務品質向上提升。