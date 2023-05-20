室友只穿背心內褲！她轉頭就瞄到「雙球＋毛毛」崩潰：我不想看啊

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人在家會穿得比較輕便自在，但如果和室友一起住也會這樣嗎？一名女網友透露，自己住在學校宿舍裡，但室友都不顧她的感受，每次都穿得很暴露，她轉頭都會看到對方的胸部和陰毛，讓她覺得很困擾，同時好奇其他人是否也會在意？文章曝光掀起討論，但也有網友分享更扯的經歷。

原PO在Dcard發文表示，她平時和室友一起住在學校宿舍，自己都穿T恤和短褲，但對方卻穿得很暴露，身上大多都只有一件背心和三角內褲，裡面也沒有穿內衣。她表示因為自己平時也不穿內衣，所以其實不在乎室友是否有穿，可是困擾的是，對方的背心袖口很大，胸部常常會露出來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，原PO也抱怨，室友的三角內褲很緊身，常常會夾在屁股裡面，有時候還能看到「陰毛」炸出來，不禁崩潰直呼「雖然大家都是女生，但還是要注意一下穿著吧！我沒有很想看啊啊啊」，也想問眾人「會介意室友穿得很暴露嗎？」

文章曝光後掀起兩派意見，有人表示「不會介意，穿得舒適就好，反正大家都是女生」、「在室內愛怎穿是她的自由，室外就要符合法規」、「沒有故意在你前面晃來晃去，就可以接受」，但也有人指出「超級討厭，每次我室友在房間裸露，我都感覺我眼睛受到侵犯」、「會拳頭硬起來」、「根本不想看到別人裸體，和她好好溝通吧」。

另外，也有網友分享自己的經歷，「我室友之前上半身只穿內衣，我會看到一點奶，我就直接說麻煩穿件衣服，我看了會不舒服」、「你那算客氣，我前室友學姊洗完澡都裸著出來，坐在我旁邊椅子上擦乳液，還腳開開對著我，我可沒興趣看別人妹妹，尷尬死」、「我也跟你室友一樣欸，到後來我室友也被我傳染，現在也會不穿褲子在房間裡面走來走去了」。