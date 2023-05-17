人妻去婆家「穿小背心」憂太清涼！　網卻歪樓笑：好媳婦代表

▲想穿小背心去婆家，卻擔心不合適。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者施怡妏／綜合報導

天氣逐漸變熱，不少人都會穿短袖、短褲出門，一名人妻表示，每周都會回婆家，最近天氣炎熱，打開衣櫃都是無袖背心，或是低胸等上衣，不曉得穿太清涼去婆家會不會不得體，好奇問大家去婆家都穿怎樣，對此，網友認為自己喜歡就好，還有人笑喊，願意回婆家的媳婦已經不多了。

原PO在Dcard上發文，「去婆家穿太清涼」，結婚後跟老公在外面住，每周都會固定回婆家一次，最近天氣變得炎熱，打開衣櫃一看，都是無袖背心或是低胸等等清涼布料，擔心「穿太露」去婆家不適合，「大家都穿怎樣去婆家呢？會穿比較露像是低胸之類的衣服嗎？」

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貼文一出，網友紛紛認為，「婆家不應該有權利管妳穿什麼」、「有穿衣自由權利同時，妳婆婆也有好惡的權利」、「我太太都是短袖短褲而已，畢竟不會穿低胸在長輩面前，不然長輩見長輩就是尷尬」、「妳會問代表妳會擔心，不如就穿再保守一點的短袖」、「每個家庭不一樣，我婆婆可以妳婆婆不一定可以」、「如果怕婆家會介意的話，可以搭薄外套或西裝外套，感覺好一點」。

另外，不少網友驚呼，結婚後願意每周回婆家的媳婦不多了，「願意每周回婆家已經是好媳婦代表了吧，如果還要被管穿著也太可憐了」、「願意回婆家就偷笑了，自己穿得舒服自己喜歡就好」。