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「我用一下不進去」酒吧強舔人妻服務生　噁男辯遭陷害下場曝

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲鍾男對酒吧女服務生說「我用一下，不會進去」，脫褲強舔下體得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新竹報導

一名鍾姓男子到酒吧喝酒，在包廂內強拉已經結婚的女服務生小玥（化名），說「我就用一下，我不要進去」，硬脫去她內褲埋頭猛舔。鍾男事後挨告，辯稱是小玥以不實指控向他討「遮羞費」不成，才誣賴陷害他，但的確從小玥內褲上採得鍾男的DNA，法官依強制性交未遂罪，處鍾男1年8月徒刑。

判決指出，鍾男2022年4月20日凌晨到新竹市一家酒吧，與友人開包廂飲酒，友人喝完先行離開，鍾男見現場只剩下女服務生小玥，先假借想睡覺、將頭靠在她肩膀，手開始不安分游移，小玥察覺異狀抵抗，鍾男噁稱「我就用一下，我不要進去」，強行將小玥內外褲脫去，以嘴巴猥褻得逞，小玥驚慌拿起手機向同事求救，鍾男才罷手連忙逃離。

鍾男於警詢時，否認有與小玥任何的肢體接觸，他指稱那天過後小玥對他說她已到警局報案性侵，並向他討紅包，拿到錢就會去銷案，但鍾男表示因為他沒做、所以拒絕給錢，才遭到小玥報復汙衊。

但小玥在事發後第一時間就前往醫院驗傷，在下體採檢出鍾男的DNA，且小玥有向同事傳送「救我」、「我都講了我有老公小孩還要這樣用我」、「我現在怕到爆，全身都在發抖」、「現在連這種事我都不敢跟我老公講」等語。

法官認為，當天鍾坦承是第一次到這間酒吧，也僅消費1萬多元，沒有特別彰顯自己的財力，小玥應無動機無端構陷鍾男，還要大費周章在與鍾獨處的10幾分鐘內，進行策畫、拿鍾用過的酒杯在內褲沾染唾液等等，鍾也始終說不出遭到小玥勒索多少錢。

法官審酌鍾男與小玥僅在酒吧認識，趁獨處時無視抗拒強舔得逞，還反過來稱是小玥變造證據誣陷，態度惡劣，小玥拒絕與其調解，依強制性交未遂罪，判處鍾男有期徒刑1年8月，還可上訴。

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