貪杯心存僥倖酒駕外出續攤　巧遇路檢停車閃避仍遭警逮個正著

▲62歲杜姓男子貪杯且心存僥倖，酒駕出門到外面續攤，結果巧遇永康分局路檢，被警方攔車查獲，以公共危險罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

永康分局5月18日深夜攔查一部違規停車之自小客車，過程發現駕駛度姓男子酒味濃厚，經酒測發現超標0.70MG/L，杜男在家有飲酒，因心存僥倖貪杯，想駕車外出續攤，以為不會這麽衰，結果卻遇上眼尖員警，全案依公共危險罪嫌送辦。

永信派出所所長王建智、警員陳冠霖，於18日深 10時許執行組合警力巡邏勤務時，發現一部自小客違規行駛停靠於路口10公尺，上前攔查後發現駕駛杜姓男子（62歲）有飲酒情形，且坦承飲酒，經酒測發現超標，他一度卸責並辨稱無駕駛行為，經警調閱周邊監視器佐證，當場百口莫辨，將其帶返所偵辦，於19日依法移送法辦。

杜姓男子表示，2年多來，有外出飲酒，皆騎乘自行車代步以規避受檢，本次於永康住家已有飲酒，惟因貪杯、心存僥倖，加上愛車許多未發動，故萌生駕車續攤之念頭，當快抵達卡拉ok店時，發現一部巡邏車經過，渠心虛即靠邊熄火，心裡盤算短時間內，應該不會這麼倒楣，再狹路相逢遇上警察，即發動引擎開車，顯以規避攔查，未料「賊星該敗」而遭取締，直呼都是貪杯惹的禍，本案警方雖有幸及時遏阻酒駕肇事事件，但對當事人來說得不償失。

永康分局分局長甘炎民表示，酒後駕車係屬重大危害交通安全之行為，不僅危害駕駛人自身性命，更讓周遭無辜用路人生命、財產受到威脅；若酒測超過標準不但要面臨判處3年以下有期徒刑，亦得併科新台幣30萬元以下罰金；呼籲民眾切勿心存僥倖害人害已，酒後不開(騎)車，可請未飲酒親朋好友接送或搭乘計程車，並可多利用酒後代駕服務；切勿貪圖一時方便而心存僥倖，讓酒駕悲劇不斷發生。