　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

▲▼郭正亮（圖／資料照）

▲前民進黨立委郭正亮。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委、名嘴郭正亮19日發出聲明宣布退出民進黨。對此，民進黨中評委賴瑞隆回應，郭的檢舉案還在北市黨部內部討論階段，並未送到黨中央來。賴也強調，民進黨尊重言論自由，但郭也擔任過民進黨不分區立委，對一些狀況應該比較了解，太多發言跟事實狀況有落差時，對黨跟他個人都有一定傷害，郭正亮既然已有自己決定，就尊重。

賴瑞隆表示，民進黨是一個自由民主、尊重言論自由的政黨，但不適宜的用過多非事實的話批評，這會有內部爭議，郭正亮過去有一些發言被黨內同志檢舉，這還在北市黨部內部討論階段，並未送到黨中央來。

賴瑞隆指出，聽聞郭正亮也認為與民進黨看法不同、主動宣布退黨，民進黨還是繼續堅持「清廉勤政愛鄉土」的精神，爭取更多人支持，也期盼更多人根據事實給予民進黨更多諍言，面對國內外很多認知作戰時，也希望大家謹慎思考，確保台灣民主自由。

賴瑞隆坦言，大家會有時候會認為，郭的部分言論還是要根據事實來講，特別是在資訊很混亂的時候，他也擔任過民進黨不分區立委，對一些狀況應該比較了解，太多發言跟事實狀況有落差時，也應該力求查證，畢竟他應該比一般人民有更多查證能力。

賴瑞隆表示，郭正亮長期累積這樣的形象，對黨跟個人都會有一定傷害，民進黨是民主自由政黨，很多事情容忍度是夠的，不見得會成案，但郭正亮既然已有自己決定，就尊重。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝
幼園師餵藥3幼童！　竟有「四級毒品」
《不熙娣》班底被詩亞提告　「立刻打電話」
5億高中生離奇死亡　高大成說話了
5億高中生墜樓亡　校方驚「孩子請喪假中」曾暗戀女同學諮商
青壯年空腹血糖達「1數字」別再拖！　醫示警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

國民黨批評蔡政府執政7缺　行政院逐一回應：施政成績有目共睹

im.B參加「台北金融科技展」　王鴻薇疑：金管會幫詐騙集團背書？

對岸開放台灣團客赴陸　陸委會：應同時解除陸客來台限制

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

北京實測花現金

男疑不滿湯罐要自行歸還　怒罵店員＋規定日文道歉

黃子佼曝1歲愛女驚人存款！　「刷卡買單」孟耿如母親節大餐

《小美人魚》音樂一下回憶湧現　海莉貝利美聲狂掉雞皮疙瘩

太會煮啦！奈國女名廚狂煮菜逾100小時 破世界紀錄

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

替郭台銘叫屈　陳玉珍：比跑操場8圈但成績只算到第4圈

「平凡台灣女孩」凌友詩被罰50萬！擔任「人大代表」違反兩岸條例

他指「換郭」粗糙逼退這群人　示警侯友宜「120萬可能轉投柯文哲」

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

國民黨批評蔡政府執政7缺　行政院逐一回應：施政成績有目共睹

im.B參加「台北金融科技展」　王鴻薇疑：金管會幫詐騙集團背書？

對岸開放台灣團客赴陸　陸委會：應同時解除陸客來台限制

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

前隊友也不留情！季後賽首戰麥卡洛在新莊體育館被噓爆

萬海造樹海　在台江國家公園網仔寮汕辦植樹活動

雙動力、共8車型！TOYOTA「大改款Tacoma」登場　標配TSS3.0系統

蘇智傑、林安可得點圈敲安　統一3比0領先味全

梁靜茹絕美化身森林仙女　美照背後真相曝光！

歷時3年⋯台東史前館重新開幕！目標成國際旅客必遊清單

回家啦！北市信義區路面坍塌現天坑　住戶今晚9點起可回家

僑委會短片徵選世新舉辦精彩落幕　國際學生展現多元影像創作

新冠第4波急殺！專家點名3族群危險　疫情最嚴重時間點曝

羅伯派汀森ㄎㄧㄤ照曝光！雜誌放兩張「試裝照」幫他慶生　網友全笑歪

吃一記螳螂拳秒被KO　貓老大痛到搖頭「不要不要」

政治熱門新聞

快訊／郭正亮宣布退出民進黨　172字聲明曝光

柯文哲競選總統口號曝光　「Keep Promise相信美好台灣」

快訊／陳玉珍還原取消挺郭記者會始末　證實郭台銘以為會被徵召

陳玉珍發聲了！傳郭台銘以為將獲徵召　她預告：明天立法院說明

快訊／陳歐珀鞠躬道歉　「我識人不明但絕無跟im.B詐騙集團掛勾」

幕後／誰是朱立倫口中「牛鬼蛇神」？　黨內還原郭台銘爆氣始末

快訊／搶在民進黨開鍘前！郭正亮宣布退黨　「君子絕交不口出惡言」

TVBS民調：侯友宜30%支持度領先　擊敗賴柯

郭正亮退黨　民進黨斥發言「一再詆毀本黨」：依程序處理

館長自辦總統大選「柯文哲得票84%」

內幕不斷！媒體人曝：朱立倫暗示郭台銘　「說服侯退選就提名郭」

郭侯之戰劇本早就定好？　他點關鍵：郭台銘成幫忙拖時間的工具人

黃士修：藍營民調作弊吃郭台銘夠夠

竹北天坑偷灌漿罰18萬　楊文科曝原因

更多熱門

相關新聞

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

捲im.B風波！陳歐珀自陳書向黨自清　綠中評委：黨員都該謹慎小心

前時代力量立委黃國昌爆料，im.B詐騙集團羅東大樓，原來是民進黨立委陳歐珀競選後援會與辦公室，引起非議。陳則數度出面喊冤，強調是自己識人不明、更急赴黨中央遞交自陳書解釋。民進黨中評委、立委賴瑞隆19日上午受訪時表示，很多立委都會收到支持者的問題，往往涉入一些這樣的狀況，所有黨員都必須謹慎小心，政黨形象建立不易，但要毀壞都只是一瞬間而已。

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

台南藍軍轟民進黨配合財團荼毒百姓

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

陳歐珀還原涉im.B風波始末　綠委嘆：他也是被詐騙的人之一

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

綠營批侯友宜發訪星影片　新北反擊：問政切勿雙標！

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

陳歐珀捲入im.B詐騙案！　國民黨酸「信lie台灣」民進黨應道歉

關鍵字：

郭正亮民進黨酒駕鄭運鵬賴瑞隆

讀者迴響

熱門新聞

高三男擁5億房產！登記結婚2hrs後墜樓亡

日月潭纜車驚見情侶口愛　九族文化村傻眼

失聯10年　被塞書包的弟弟找到了

26歲女墜樓亡…民眾驚爆「是選秀歌手女友」

第4波疫情反撲！醫院個案暴增34％　醫示警：快把口罩戴回來

徐靜蕾遭爆美國生女「孩子的爸大家都知」

5億高中男結婚2hrs墜樓亡！26歲尪涉殺人罪30萬交保

起底5億高中生…「阿公變爸爸」！複雜身世曝光

黑狗撿回來養1個多月竟然變灰色

詩亞提告《小姐不熙娣》Pag！患憂鬱症：抹黑讓我病情加重

5億高中男體內驗出酒精　結婚2證人路上隨機找的

天選之人「5月一堆中鏢」　全場有感：生不如死

吃飯照被PO到9萬人社團！他決定提告了

莫莉受夠了！指名Dcard帳號：停止惡意攻擊

超商大杯美式、拿鐵買5送5連3天搶囤

更多

最夯影音

更多
滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃

滿滿一盒「棉花糖餅乾」　放門口酸咖啡廳：請你吃
咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

咖啡廳道歉了！宣布已停業　負責人：求放過我家人朋友

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

開會竄蟑螂嚇瘋尖叫衝2樓　主管傻眼淡定「1腳解決」

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

Jennie、V巴黎街頭「牽手約會」　零偽裝被拍...韓網一片祝福！

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

越南籍女大生實習慘死！　尖角爆頭沒命「公司照營業」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面