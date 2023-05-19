郭正亮宣布退黨　民進黨中評會：尊重他個人決定

▲前民進黨立委郭正亮。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委、名嘴郭正亮19日發出聲明宣布退出民進黨。對此，民進黨中評委賴瑞隆回應，郭的檢舉案還在北市黨部內部討論階段，並未送到黨中央來。賴也強調，民進黨尊重言論自由，但郭也擔任過民進黨不分區立委，對一些狀況應該比較了解，太多發言跟事實狀況有落差時，對黨跟他個人都有一定傷害，郭正亮既然已有自己決定，就尊重。

賴瑞隆表示，民進黨是一個自由民主、尊重言論自由的政黨，但不適宜的用過多非事實的話批評，這會有內部爭議，郭正亮過去有一些發言被黨內同志檢舉，這還在北市黨部內部討論階段，並未送到黨中央來。

賴瑞隆指出，聽聞郭正亮也認為與民進黨看法不同、主動宣布退黨，民進黨還是繼續堅持「清廉勤政愛鄉土」的精神，爭取更多人支持，也期盼更多人根據事實給予民進黨更多諍言，面對國內外很多認知作戰時，也希望大家謹慎思考，確保台灣民主自由。

賴瑞隆坦言，大家會有時候會認為，郭的部分言論還是要根據事實來講，特別是在資訊很混亂的時候，他也擔任過民進黨不分區立委，對一些狀況應該比較了解，太多發言跟事實狀況有落差時，也應該力求查證，畢竟他應該比一般人民有更多查證能力。

賴瑞隆表示，郭正亮長期累積這樣的形象，對黨跟個人都會有一定傷害，民進黨是民主自由政黨，很多事情容忍度是夠的，不見得會成案，但郭正亮既然已有自己決定，就尊重。