郭正亮宣布退黨　民進黨團：他選擇什麼樣的政黨認同都尊重

▲民進黨立委郭正亮。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

前民進黨立委、名嘴郭正亮19日發出聲明宣布退出民進黨，對此，民進黨立法院黨團19日回應，郭正亮第九屆還是民進黨不分區委員，長期在媒體跟政壇上有不同意見，這部分尊重他，黨部有黨部的評議機制，黨團不是評議黨籍的機關，是不是有人檢舉他？機制都在進行中，他選擇什麼樣的政黨認同都尊重。

郭正亮稍早發出聲明表示，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中，「本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。」

對此，民進黨團幹事長鄭運鵬回應，郭正亮第九屆還是黨不分區委員，長期在媒體跟政壇上有不同意見，這部分尊重他，他也多次在媒體上說自己已經不是民進黨員，郭正亮可能收到一些被檢舉的資訊。

鄭運鵬指出，黨部有黨部的評議機制，黨團不是評議黨籍的機關，是不是有人檢舉他？機制都在進行中，他選擇什麼樣的政黨認同都尊重，也尊重黨部程序。

郭正亮1996年在媒體人陳文茜力邀下加入民進黨，並擔任中央黨部文宣部主任，並在2001年轉戰區域立委，直到2008年敗給蔣孝嚴，後曾短暫出任行政院體委會副主委，2011年再次投入區域立委選戰，初選敗給前立委姚文智後淡出政壇。

2015年，淡出政壇多年的郭正亮被時任主席蔡英文提名為不分區立委，但因政黨票不足而落選，直到顧立雄被指派擔任不當黨產委員會主委，才遞補上不分區、時隔8年重返立院，期間也爆出酒駕事件，後來擔任名嘴常上政論節目針砭時事，並和綠營漸行漸遠。

