快訊／搶在民進黨開鍘前！郭正亮宣布退黨　「君子絕交不口出惡言」

▲名嘴郭正亮。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨前立委、名嘴郭正亮19日發出聲明宣布退出民進黨，他表示，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害民進黨聲譽為由開除他的黨籍，目前正移送評委會處理中，「本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨，道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。」

郭正亮1996年在媒體人陳文茜力邀下加入民進黨，並擔任中央黨部文宣部主任，並在2001年轉戰區域立委，直到2008年敗給蔣孝嚴，後曾短暫出任行政院體委會副主委，2011年再次投入區域立委選戰，初選敗給前立委姚文智後淡出政壇。

2015年，淡出政壇多年的郭正亮被時任主席蔡英文提名為不分區立委，但因政黨票不足而落選，直到顧立雄被指派擔任不當黨產委員會主委，才遞補上不分區、時隔8年重返立院，期間也爆出酒駕事件，後來擔任名嘴常上政論節目針砭時事，並和綠營漸行漸遠。

郭正亮發出聲明表示，獲悉台北市黨部於5月16日以有人檢舉損害本黨聲譽為由開除本人黨籍，目前正移送評委會處理中，「本人對此無意爭辯，尊重黨部決議，聲明即日起，本人自行退出民主進步黨。道不同不相為謀，君子絕交，不出惡言。」

郭正亮指出，惟願堅持自由民主、追求清廉勤政、謀求兩岸和平的同志，能不斷回顧從政初心，經常自我反省，面對現實落差，提出務實解方，才對得起關切台灣前途的廣大民眾。

