外送員尾隨外籍女子逼角落猥褻　女子高分貝尖叫掙脫躲進Pizza店

記者魏有德／綜合報導

江蘇昆山昨（19）日發生一起公然猥褻案件。一名身穿外送員制服的男子一路尾隨外籍女子至停車場，嘴巴還不停的說著，「I love you！」隨後便上前抱住女子，將其拉至車輛旁猥褻得逞。雖不知這名外送員究竟做了什麼，但隱約可以聽到外籍女子先是苦苦哀求，之後突然高分貝尖叫，這舉動讓外送員突鬆手，外籍女也趁機逃至一旁的Pizza店躲避。

▲外送員尾隨外籍女子並對其猥褻得逞。（圖／翻攝星視頻，下同）

《四川日報》報導，江蘇「昆山公安微警務」19日晚發布警情通報，2023年5月19日下午，我局接報昆山某停車場內發生一起猥褻警情。接警後，立即組織警力開展調查，迅速抓獲犯罪嫌疑人薛某某（男，28歲）。經查，薛某某對其於19日凌晨強制猥褻他人的犯罪事實供認不諱。

透過停車場的監視器畫面可以發現，這名外送員在19日凌晨尾隨一名外籍女子進入無人出入的停車場，然後便伸出「鹹豬手」抓住女子的胸部，並把她推至一旁停放的車輛後方持續猥褻。

女子先是不停的說著，「沒有，沒有！」疑似是要說「不要！」，不過，外送員仍然繼續猥褻的動作，女子在苦苦哀求無果下，突然高分貝尖叫，似乎是讓外送員嚇了一跳而鬆手，女子也趁機掙脫離開，一邊整理衣服，一邊逃向附近的Pizza店報警。

警方接報後，透過監視器畫面逮捕了28歲的薛姓外送員，在薛姓嫌犯供認犯下猥褻行為後，將其刑事拘留，等待司法調查。