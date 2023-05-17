遠房哥拉6歲妹玩「貪食蛇」！ 她驚吐一句嚇壞老師　噁男下場曝

▲小一女童在學校說出「長長硬硬、比香蕉短」，老師嚇壞，揪出女童遭遠房大哥猥褻情事。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南男子阿漢（化名）剛退伍待在家，有一名遠房親戚的6歲女童到家中玩耍，他邀女童玩手機打貪食蛇遊戲、玩躲貓貓等拉近距離，卻趁機脫掉女童褲子用手猥褻，或者拉女童的手碰自己下體，女童上小學後偶然對老師吐露「長長的、比香蕉短，是硬的」，驚動校方。台南地院審後，依2條加重強制猥褻罪，判處阿漢有期徒刑3年5月。

根據判決，阿漢2020年6月間退伍後待在家，一名遠親的6歲女童在等著上小學的暑假期間，偶爾會被家人帶到阿漢的家拜訪，阿漢會拿手機給女童玩貪食蛇，或者陪她玩躲貓貓、鬼抓人，但阿漢卻漸漸心生歹念，同年8月間，脫去女童褲子以手撫摸，另一次則是抓著女童的手，碰觸自己的下體。

女童升上小學後，偶然向老師吐露被親戚大哥哥撫摸「尿尿的地方」，還形容「長長的、比香蕉短，是硬的而不是軟的像吐司那樣」，老師與主任察覺不對，告知女童家長並報警展開追查。

檢方調查認為，僅讀國小一年級的女童，依照其經驗、性器官的知識，正常來說還是懵懂無知，但她能具體形容出觸摸的感覺，可見她有親身經歷用手摸過男性下體的特殊過程；且女童父親退還與阿漢和解時約定給付的賠償金額36000元，可見並無遭受家人指使捏造構陷的跡象。

法院審理後認為，阿漢在無任何正當合理之權源下，脫去女童褲子猥褻達10分鐘，並指示女童用手碰摸自己下體，審酌其無前科、坦承認錯，與女童及其父親和解，並表示不追究其刑責，依2條對未滿十四歲之女子犯加重強制猥褻罪，處應執行有期徒刑3年5月。全案可上訴。