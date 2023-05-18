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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憂影響2024！北市府為「蔣萬安去雙城」意見分歧　藍議員：沒什麼不妥

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安專題報告。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

今年台北上海雙城論壇輪到上海方主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商；據了解，北市府內分為2派人馬，一派支持台北市長蔣萬安親自出席，另一派則擔憂影響2024總統大選，改派副市長與會。但面對選舉年適不適合由蔣萬安本人親自赴陸？國民黨市議員認為「沒什麼不妥」，但仍要視蔣萬安個人意願。

台北上海雙城論壇今年輪到中國大陸上海市主辦，往年通常都在7、8月進行，前幾年因為疫情改為線上舉辦，也有延期至12月進行的情況，自2010年從前市長郝龍斌到柯文哲任內，完全沒有中斷過。

但據了解，蔣市府分成2派人馬，一派包括蔣萬安個人都傾向親自赴陸參與，另一派則怕影響2024年總統大選，希望降低敏感度，改由副市長林奕華赴陸；不過由於從郝龍斌到柯文哲任內，都是「市長」等級親自出席，倘若從蔣萬安此任中斷「市長赴陸」、「降級變副市長」，恐引發國民黨內不滿。

國民黨籍台北市議長戴錫欽18日接受電訪時表示，雙城論壇仍有舉辦的需要，疫情逐漸解封後，應持續進行兩岸之間城市交流或民間交流，對增加彼此了解、堅定互信將更有幫助，他也知道現在市府積極跟上海進行雙城論壇溝通，不管是時間或行程安排，他都樂見其成，也希望時間允許的話，包括自己在內，很多議員都有興趣陪蔣萬安前往。

至於今年適逢選舉年，蔣萬安到底適不適合親自去雙城論壇？戴錫欽認為，今年是總統、立委選舉，地方選舉已於去年結束，蔣萬安作為新任市長，即便明年初會碰上總統、立委選舉，但在城市交流部分，只要謹守自己擔任首都市長的城市交流、推動兩岸城市交流初衷，「我覺得沒什麼不妥」。

過去曾親自參與雙城論壇的國民黨籍市議員王欣儀也說，基本上支持雙城論壇繼續進行，維持城市之間的交流互動，蔣萬安本人要不要親自去，則要看蔣個人考量；確實面對選舉年，加上蔣萬安剛當上市長，必須處理很多市政問題，所以本人去與不去，得視蔣萬安個人意願，她予以尊重。

王欣儀提及，自己也曾赴陸參加過雙城論壇，認為很多東西應該「親眼所見」，看城市建設有無可學習、採納的部分，畢竟中國大陸每一年進步速度快，而台北市則已多年停滯，倘若蔣萬安有機會親眼去大陸看一看、截長補短，撇開政治考量的話，現場感受到的收穫絕對不一樣。

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