柯文哲自曝與郭台銘聯絡：等你冷靜1、2天　「此刻不會打擾他」

▲民眾黨主席柯文哲出席青年委員會招募記者會。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

面對2024總統大選，國民黨17日中常會正式徵召新北市長侯友宜，而原積極爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘則選擇團結支持。民眾黨主席柯文哲18日表示，自己有跟郭台銘說「等你冷靜1、2天再說吧！」自己如果是他的朋友，就不會在此刻做動作。

柯文哲18日上午於民眾黨中央黨部舉辦青年委員會招募記者會，會後接受媒體訪問。針對國民黨徵召侯友宜後，有無和郭台銘聯絡，以及怎麼看郭粉希望柯文哲能與郭台銘合作？柯文哲表示，「其實我有跟郭台銘講，等你冷靜一兩天再說吧！」

柯文哲提及，自己如果是郭台銘的朋友，就不會在這時候做動作，因為對郭台銘來說一定很shock（驚訝），畢竟他一開始就向對方說過，「不知道比賽規則，怎麼敢參加比賽？將來結果出來，不管是誰贏誰輸都有問題。」而最後結果就跟他預料差不多，一定會有不滿。

柯文哲認為，自己也學習到了一課，就是一定要先將比賽規則講清楚，包括比幾家民調、樣本數、抽籤等，比賽必須要有比賽規則，今天最大問題是公佈答案時才講比賽規則，怎麼沒有早點講？

被問到有無和侯友宜聯絡，倘若未來侯友宜要啟動「整合型拜會」，是否能夠接受？柯文哲回應，「自然就好、自然就好，不要太刻意勉強。」只是自己也不知道侯友宜拜訪要做什麼，等對方出牌再說。

媒體追問，言下之意是否代表柯文哲有聯絡郭台銘，對方情緒是否比較激動？柯文哲仍強調，如果自己是郭台銘的朋友，此刻就不會去打擾對方，「緊事緩辦，讓他冷靜兩天再講。」