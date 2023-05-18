蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年每年輪流舉辦，今年輪到上海方主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商，台北市長蔣萬安18日證實此事，表達會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來辦。據了解，王秋冬此行的上海方對口為上海市台辦，而台北市政府發言人殷瑋表示，預計會討論線上或實體、主分論壇方式。

蔣萬安18日上午接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊，會前接受媒體訪問。針對派高階官員赴陸協調雙城論壇一事，蔣萬安證實，此次是副秘書長王秋冬一行人就城市交流議題到上海，17日去、18日就會回來，「我們是按照往例，就事務性進行交流，當然包含體育、文化交流，還有疫後觀光，也會對雙城論壇交換意見，但並不是唯一內容。」

蔣萬安提及，雙城論壇行之有年，從2010年開始，從郝龍斌到柯文哲任內每一年都有舉辦，定位就是城市間的交流，「我們會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來辦」。

台北上海雙城論壇今年輪到中國大陸上海市主辦，往年通常都在7、8月進行，前幾年因為疫情改為線上舉辦，也有延期至12月進行的情況，自2010年從前市長郝龍斌到柯文哲任內，完全沒有中斷過。

但據了解，現行蔣市府分成2派人馬，一派包括蔣萬安個人都傾向親自赴陸參與，另一派則怕影響2024年總統大選，希望降低敏感程度，所以改由副市長林奕華赴陸；不過由於從郝龍斌到柯文哲任內，都是「市長」等級親自出席，倘若從蔣萬安此任中斷「市長赴陸」、「降級變副市長」，恐引發國民黨內不滿。

據了解，此次上海對口為上海台辦。針對此次王秋冬上海行的細節為何？殷瑋表示，就是在城市交流框架上做討論，包括過往因疫情轉而線上舉辦，所以會討論此次是線上或實體，以及過去分主論壇、分論壇，倘若此次轉為實體舉辦，要如何舉辦主、分論壇形式，但相關答案都待王秋冬回台後才能確定。