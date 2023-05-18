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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安派官員赴上海談雙城論壇　協調「2項內容」曝光

▲▼台北市議會第一次定期大會第六次會議台北市長蔣萬安接受議員質詢。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北上海雙城論壇自2010年每年輪流舉辦，今年輪到上海方主辦，台北市政府17日派副秘書長王秋冬赴陸協商，台北市長蔣萬安18日證實此事，表達會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來辦。據了解，王秋冬此行的上海方對口為上海市台辦，而台北市政府發言人殷瑋表示，預計會討論線上或實體、主分論壇方式。

蔣萬安18日上午接見112年度全國小學田徑錦標賽台北市代表隊，會前接受媒體訪問。針對派高階官員赴陸協調雙城論壇一事，蔣萬安證實，此次是副秘書長王秋冬一行人就城市交流議題到上海，17日去、18日就會回來，「我們是按照往例，就事務性進行交流，當然包含體育、文化交流，還有疫後觀光，也會對雙城論壇交換意見，但並不是唯一內容。」

蔣萬安提及，雙城論壇行之有年，從2010年開始，從郝龍斌到柯文哲任內每一年都有舉辦，定位就是城市間的交流，「我們會秉持對等尊嚴、善意互惠的原則來辦」。

台北上海雙城論壇今年輪到中國大陸上海市主辦，往年通常都在7、8月進行，前幾年因為疫情改為線上舉辦，也有延期至12月進行的情況，自2010年從前市長郝龍斌到柯文哲任內，完全沒有中斷過。

但據了解，現行蔣市府分成2派人馬，一派包括蔣萬安個人都傾向親自赴陸參與，另一派則怕影響2024年總統大選，希望降低敏感程度，所以改由副市長林奕華赴陸；不過由於從郝龍斌到柯文哲任內，都是「市長」等級親自出席，倘若從蔣萬安此任中斷「市長赴陸」、「降級變副市長」，恐引發國民黨內不滿。

據了解，此次上海對口為上海台辦。針對此次王秋冬上海行的細節為何？殷瑋表示，就是在城市交流框架上做討論，包括過往因疫情轉而線上舉辦，所以會討論此次是線上或實體，以及過去分主論壇、分論壇，倘若此次轉為實體舉辦，要如何舉辦主、分論壇形式，但相關答案都待王秋冬回台後才能確定。

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