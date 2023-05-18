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大陸 大陸焦點 特派現場

月薪61萬！上海貴婦徵保母　條件比照「古代丫鬟」跪地伺候

中國上海一名婦人高薪徵保母，但要求保母要跪地服務。（示意圖，photoAC）

▲大陸闊太太高薪徵保母，但要求保母要跪地服務。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一則「上海太太月薪14萬元人民幣（約新台幣61.2萬元）招保母」的招聘截圖，在大陸社交平台上引起熱議，該截圖顯示，保姆的工作內容和條件非常苛刻，不僅要每天工作12小時，還要像古代丫鬟一樣「跪地服務」太太，幫她穿鞋、脫衣服，甚至還要會唱歌跳舞等特殊才藝。

據陸媒報導，一名上海婦人祭出高薪徵求保母，要求保母會看人眼色，太太只要伸出腳，就需要幫忙穿鞋子；一挑肩膀，就需要幫忙脫衣服，而且提醒這份工作自尊心強的人可能不適合，更要求保母需符合特定的身高要求（165公分以上）和體重要求（55公斤以下），同時需要具備高中以上學歷、會唱歌跳舞、外表整潔。

▲▼ 。（圖／）

▲闊太太還特別強調自尊心很強的人不合適。（圖／網路）

據悉，這則招聘訊息是由一間家政公司發出的，該公司稱已經為該名客戶找到了2位保母，分別負責早晚班，月薪14萬人民幣（約61萬新台幣）。早班保母的工作時間從清晨7點開始，一直到傍晚7點結束。她們的工作範疇包括清掃地板、拖地、洗衣服，每天整理房間，並定期更換床單和被套等家務。此外，她們還需要協助雇主穿襪子和鞋子，並在雇主回家前的10分鐘準備好站在門口迎接，然後幫助雇主脫鞋。

晚班保母的工作時間則從傍晚7點持續到隔天早上7點。她們的職責涵蓋為雇主提供腳部按摩、夜間準備水果、幫忙倒水和準備洗澡等服務。此外，晚班保母還需負責保持浴室的清潔和整潔。根據招聘要求，保母在用餐方面無法與雇主一同進食，但每天中午會有2個小時的休息時間。

這則招聘訊息引發眾人討論，有人質疑其真實性，揣測是否為行銷手法，另外有些人則抨擊「跪地服務」是對人格尊嚴的侮辱，但針對工作內容是否真有「跪地服務」，該間家政公司沒有給出明確的答覆。

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