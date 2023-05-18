食農新趨勢！全國最大食農博覽會5／27登場　精彩可期

▲花蓮縣政府舉辦「2023花蓮食農博覽會」展前記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮繼去年辦理了全國最大的首屆食農博覽會的成功經驗後，17日舉辦「2023花蓮食農博覽會」展前記者會，花蓮縣長徐榛蔚誠摯邀請海內外的朋友在5月27日至30日一同前往花蓮縣立體育館共襄盛舉，展期中將呈現台灣與花蓮推動食農教育的成果，讓民眾深入了解推動食農、食育、食漁教育的過程與價值，落實永續生活理念。

▲縣長徐榛蔚會中邀請海內外的朋友共襄盛舉。

「吃當地、用在地！」徐榛蔚表示，食農教育的推廣與落實需要大家共同努力，而永續目標與淨零碳排也是與食農教育契合的，而花蓮縣政府對於永續的實踐除了在飲食外，也在生活、旅遊等各個層面上都在努力落實，在學童的營養午餐也有加入在地有機米與蔬菜以及自去年五月辦理的永續旅遊也都如火如荼地展開，也與中法比瑞文化經濟協會、日本Kids Kitchen協會在食農教育上有深入的合作，期盼透過食農博覽會讓更多的人認識食農、扎根永續的理念，也讓花蓮食農走向世界，世界食農進入花蓮。

會中，花蓮縣政府與中法比瑞文化經濟協會、日本KIDS KITCHEN協會在眾人的見證下共同簽屬MOU合作備忘錄，以推廣友善土地環境，發展創新食農經濟模式，打造花蓮縣食農國際化，整合雙方資源群策群力，建立相互支援體系，提升合作夥伴關係並推動相關產官學合作，以創造在地產業永續契機。

▲▼花蓮與中法比瑞文化經濟協會、日本KIDS KITCHEN協會在眾人的見證下共同簽屬合作備忘錄。



今年共邀集了50個攤位，也集合了台灣的食農公部門、友善組織、食農企業與在地小農等單位，將台灣與花蓮推動食農教育的成果，藉由文宣、互動、體驗、產品，讓民眾深入了解各單(攤)位推動食農、食育、食漁教育的過程與價值；活動現場也安排了精采的舞台活動，每天都有2場的舞台表演，內容有便當超人、新住民食農舞蹈、原住民青年音樂及小朋友的農業豐收舞等表演，提升活動歡愉、熱鬧的氛圍；而在地小農也將上台分享品牌故事、產品價值、經營理念、友善種植、減碳技術等，讓民眾了解在地小農的獨特與感動。

主題意象區將向民眾傳達「從教育扎根到環境永續」理念，共分為3個知識學習互動區及實體展示區，從讓小朋友了解食材與營養的「天天營養餐盤」開始，傳達食材營養與補充、惜食減少浪費食材；接著展示「花蓮好食農」介紹花蓮在地農產的種類、區域與季節，讓參觀者了解食當季、吃當地的重要性；最後有翻翻樂的「與世界同行_SDGs」，讓民眾獲取SDGs共17項目標資訊，這次博覽會也扣合SDGs2消除飢餓促進永續農業、12責任消費及生產確保永續消費及生產模式、15保育及永續利用陸域生態系三項目標；而實體展示區有當季的在地農產展示與大型食漁教育裝置物，讓參觀者可以藉由五官體驗，了解農產食材與魚類，參觀完的民眾還可填寫大會活動摺頁上的問答，答對者，每天有200名可獲得精美活動贈品。

▲今年共邀集了50個攤位，展示花蓮推動食農教育的成果。

為了讓民眾更實際接觸食農，現場設置3個食農體驗專區，讓親子可以免費DIY體驗農產、食材處理、料理等不同的內容，並有公共電視的「神廚賽恩師」闖關區，以廚房物理實驗，讓小朋友在各種闖關的過程中，了解飲食教育，培養對食物的尊重與珍惜。

花蓮食農博覽會四天精彩內容，讓參加的民眾體驗花蓮食農的新氣象之外，活動也有眾多精美好禮等民眾來拿，內容有每日前100名民眾進場，就可以獲得在地小農特色產品的早鳥禮，還有200份的闖關禮，另外縣府農業處還特地準備了總價值20萬集點抽獎活動，獎品有微電腦冰箱、廚餘機、電鍋、花蓮農遊券及花蓮農產禮盒等，歡迎全國民眾一起來參加全國最大的「2023花蓮食農博覽會」。