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以生肖為主軸　遠東科大求職展鴻圖就業博覽會邁入12年

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

已經連續舉辦12年遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，在後疫情時代，企業徵才與畢業生求職到影響，遠東科技大學為了協助企業育才，積極為學生媒合職缺，今年的就業博覽會，以兔年的生肖為主軸，定名為『求職展鴻圖（兔）』就業博覽會，計有55家廠商釋出2600多個職缺。

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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2023年共邀請有台積電、宏佳騰、王品餐飲及台灣飛修機維修等55家知名廠商共同徵才，提供超過2600多個就業機會。領域涵蓋半導體、科技、文教、餐飲服務、傳產和政府機關等，就業範圍完整。現場聚集了雲嘉南地區在校學生、畢業生及社區民眾約700人，活動熱烈，大家興致勃勃。更有勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長，台南市勞工局 王鑫基局長等貴賓蒞臨會場為求職者祝福及勉勵。

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，台積電台南廠區，釋出只要高中職以上畢業，不限科系，懂得基本英文及office文書軟體操作，就有機會爭取到包含員工分紅，年薪高達70萬元的技術員職缺。今年的遠東科大就博會除了台積電，還有宏佳騰、王品餐飲及台灣飛修機維修等55家知名廠商提供的優良職缺。求職民眾與學生只要現場投遞履歷，即可當場面試進行初步媒合，除徵才求職活動，參加求職投遞履歷者，還可以集點兌換摸彩券。為了讓求職者在面談時有好的儀容呈現，遠東科大還同步邀請諮詢師駐點「E化CPAS履歷健診專區」及美容美髮顧問於「面試儀容專區」以實際操作方式，讓求職者帶著專業履歷及面試髮妝，自信滿滿的投遞履歷順利就業。

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

遠東科大校長王榮聖表示，特別感謝勞動部勞動力發展署雲嘉南分署連續12年補助經費與指導，讓遠東科大能年年順利舉辦求職博覽會，嘉惠更多的求職者，希望透過今天的活動，廠商可以找到所需的優秀人才，求職者可以找到理想的工作，共創雙贏。

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署劉邦棟分署長則表示，希望廠商能釋出更多職缺嘉惠南部地區求職民眾的需求，而台南市政府勞工局王鑫基局長說，期盼廠商能提供更多年輕人相關的職缺，讓年輕人留在大台南服務，讓大台南的競爭力更加提升。

▲遠東科大就業博覽會，2日上午在遠科大體育館正式開跑，計有55家廠商釋出2600多個職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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