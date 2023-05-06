高中職就業博覽會南工登場　黃偉哲攜手台積電慈善基金會許願景

▲「2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」，市長黃偉哲、台積電慈善基金會董事長張淑芬及市議員朱正軒親臨現場為學子們加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市政府持續落實「希望家園」願景，6日特別攜手台積電慈善基金會舉辦「2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」，市長黃偉哲、台積電慈善基金會董事長張淑芬及市議員朱正軒親臨現場為學子們加油打氣。

黃偉哲市長表示，社會多元發展從教育與職涯開始，為探索升學以外的另一種可能，從高中職就可開始培養職涯探索，希望藉由今日的徵才活動，結合工作坊、座談會等多元方式，深入探討青年職涯的多元發展，讓青年學子們適才適所。

市長黃偉哲表示，今日的徵才廠商非常多元,包含餐飲、飯店業、製造業、半導體科技業、量販零售業等，期盼高中職的學子畢業後在職場的「做中學」提升、累積個人工作職能，增進職場就業力及競爭力，除了邀請企業提供高中職以下相關職缺，也會透過員工培訓計畫，讓青年就業、職涯發展更加完善。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，青年是國家永續及創新發展的重要推力，提升青年勞動力及國家整體競爭力是當前社會面臨重要的關鍵課題，青年有無限發展的可能。台積電慈善基金會由最初的偏鄉「教育」理念轉向「培力」，奠基於多元教育、學科補強的耕耘，並開發孩子發展的可能性，積極拓展豐富的技職培訓、職業探索和工作媒合的培力主題。未來也會持續在不同縣市辦理高中職技職博覽會，協助高中職學子找到適性方向、媒合工作機會，並廣邀餐飲、製造、服務業等不同領域的企業加入合作行列，提供學子更多元的就業選擇，開拓豐富人生。

勞工局長王鑫基表示，初次尋職的青年朋友經常對於尋職方向感到迷惘，為有效協助青年做好求職準備，勞工局設有服務據點由專人提供一對一就業服務，另推動『職涯相談室』協助青年尋求定位，提供職業適性診斷測驗、職涯諮詢、履歷健檢、面試模擬等服務措施。

勞工局表示，為增進青年對工作職場認知，今年賡續推動『公部門暑期工讀計畫』，提供大專校院學生運用暑期到政府部門體驗職場工作型態,預計5月20日(六)辦理招募活動,相關計畫細節可洽06-6330820。