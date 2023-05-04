協助學子掌握未來　黃偉哲邀台積電等50企業辦高中職就業博覽會

▲台南市政府將於5月6日在台南高工舉辦高中職就業博覽會，包含台積電在內等50家企業將與會，提供青年就業諮詢與職涯探討。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為協助青年學子認識就業市場，規劃人生職涯，台南市政府將於5月6日在台南高工舉辦高中職就業博覽會，包含台積電在內等50家企業將與會，提供青年就業諮詢與職涯探討。





台南市長黃偉哲表示，要掌握未來，除了腳踏實地，理解市場現況，規劃對自己最有利的職涯方向，是實現人生夢想的關鍵，市府本次邀集包含台積電在內等50間企業，希望能讓學子超前部署，贏在出社會的起點。

本次就業博覽會由台南市政府、台積電慈善基金會、104人力銀行共同舉辦，徵才企業涵蓋餐飲業、飯店業、製造業、半導體科技業、量販零售業等，釋出高中職學歷工作職缺，且企業皆有提出新人培訓計畫，亦支持員工積極在職進修，打造友善就業環境，促進青年就業。

勞工局長王鑫基談到，本次參與廠商多元，包含台積電、能元科技、桂盟國際、常詠營造、統一實業、南光化學製藥、易昇鋼鐵、允成化學工業、直得科技、儒億科技、台灣穗高工業、雷音電子、迎盛、宏遠興業、瑞章精密工業、三益制動科技、祥頂實業、宏進金屬科技、瑞士藥廠、寶綠特資源再生科技、台灣穗高科技、台灣神隆、榮眾科技、宣禹實業、宥盛科技、敏翔、統義玻璃工業、錸恩帕斯科技、艾爾斯半導體、黑橋牌企業、奇美食品、早安美之城、台南大員皇冠假日酒店、桂田酒店、台南遠東香格里拉、碳佐麻里、乾杯、星巴克、台南維悅酒店、煙波大飯店、王品餐飲、五鮮級國際餐飲、點點心、老四川、海底撈、全聯實業、群運環保、台灣迪卡農、全家便利商店、國通汽車等知名企業，由衷感謝來自台南在地各行各業響應。

2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」於112年5月6日(六)09:30-15:30，於臺南高工活動中心2樓(台南市永康區中山南路193號)，不限身分皆可參加，現場有面試、履歷健診、企業交流、職涯工作坊、探索未來座談會等多元活動，幫助高中職準畢業生能夠有更多對就學、就業的思考與展望。活動詳情與報名請上網查詢，網址： https://events.104.com.tw/tsmcchf/exposition/tainan 。或撥打市民服務專線1999、勞工局06-6330820轉201洽詢。