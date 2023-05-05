感恩母親節　南消五大隊辦理親子消防體驗宣導活動

▲台南市消防局第五大隊文賢分隊，結合仁德幼兒園全園師生、教職員以及幼生家長員工，在母親節前夕，共同舉辦防災宣導活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「防火觀念做的好，年年好運沒煩惱」！台南市消防局第五大隊文賢分隊，結合仁德幼兒園全園師生、教職員及幼生家長員工，在母親節前夕，共同舉辦防災宣導活動，希望藉由仁德幼兒園辦親子防災體驗，學習正確避難知識，同時藉由母親節感恩活動增進親子良好互動關係，大小朋友一起度過特別有意義的母親節。

此次防火宣導目的在於配合消防局防火防災宣導政策，使校園師生了解如何防火防災對策，進行防火、防災常識宣導，教導災難中如何避難逃生，以期達到傳達正確的消防常識，並強化防火防災宣導效果。

本次活動設計採多攤位進行，分為靜態攤位及動態攤位，靜態攤位採文宣展示及解說；動態攤位則為體驗教學。各站負責的消防人員協助民眾體驗及操作各項活動，共設計四站來進行活動，分別為消防車-消防衣體驗、探索救護車及CPR教學、認識搜救犬及。煙霧體驗，透過宣導以達防災重於救災，離災優於防災觀念。

市長黃偉哲提醒民眾，「多一份消防安全常識，增一分居家生活安全」。藉此活動過程介紹消防車輛、器材及向小朋友傳達防災防火觀念宣導，希望民眾能提升災害之預防及應變能力，增加防火、防災及逃生知識，保護自己保護他人。

消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與轄內民眾更要保持良好的互動，藉由進入校園帶領小朋友進行防火宣導教育，落實防災教育向下紮根之目標。