徵召侯友宜第二天就傳出「換侯」！　國民黨急為朱立倫闢謠

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨中常會昨日正式徵召新北市長侯友宜參選2024總統大選，但是黨內仍有「內定」傳聞，甚至傳出全代會時黨主席朱立倫將「換侯」，各種陰謀論四起。對此，國民黨今（18）日召開「5大綠營政治蟑螂『整侯奧步』大公開」記者會，痛批綠營用各種方式見縫插針、破壞藍營團結，也舉出五大綠營帶風向奧步，呼籲「粉碎政治奧步，對綠營政治蟑螂說不！一起團結努力，實現政黨輪替！」

桃園市議員凌濤指出，「奧步一：假裝非誰不投」。徵召侯友宜之後，綠營側翼「一秒到戰場」，開始在網路留言「非誰不投」等高度相似留言，其實是分化伎倆，國民黨支持者將站穩腳步，絕不會跟著綠營的側翼起舞。

凌濤表示，「奧步二：操作策略性民調」。徵召前很多跟過去選舉結果不符的策略性民調公布，「沒有滾動調查、沒有長期追蹤、樣本及調查方法不明、始終為特定候選人勝出」，這些民調在2022年大選已顯示與實際開票結果落差極大，甚至高達將近20%，簡直是低估選民智慧的惡劣政治手法。

▲國民黨徵召侯友宜參選總統，國民黨召開記者會公開民進黨帶風向奧步。（圖／文傳會提供）

國民黨發言人楊智伃表示，「奧步三：散佈陰謀論」。網路上有人散佈全代會前要換候選人，但國民黨已定於一尊，將堅定支持提名候選人，目標是下架民進黨。綠營政治蟑螂無須再用「陰謀論」混淆試聽，全黨上下都會團結一心支持侯友宜。

楊智伃指出，「奧步四：提前操作棄保」。侯友宜在2022獲得民意肯定，隨後在各家民調總統支持度都領先，民進黨此時拉其他在野陣營操作棄保，顯示民進黨對自家提名的候選人缺乏自信，只能使用奧步來增加支持度，是選戰的負面教材。

楊智伃表示，「奧步五：花式排列組合」。民進黨用各種方式刻意見縫插針，污衊朱立倫是「精算師」等待上場，但這幾年朱帶領的黨中央從去年九合一選舉到今年總統提名，一路走下來都可看出他是無私無我、任謗任怨，能夠扛下所有壓力，為候選人排除困難、努力徵詢協調團結，提名最可能贏的候選人。無論提名前後，儘管拉誰、卡誰的陰謀論層出不窮，但朱就是最強戰隊的總教練，候選人就是侯友宜，這就是國民黨的最強戰隊。

凌濤表示，提名之前有多種陰謀論傳出，但事實證明朱立倫是無私無我的總教練，呼籲國民黨支持者、民代、在媒體發聲的所有夥伴，接下來競選期間，面對五大奧步皆嚴厲譴責，不必被帶風向，拒絕配合演出，從國民黨正式徵召開始，就是全黨團結整軍作戰的開始。