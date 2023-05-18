2024總統投誰？　他接Call-in：9通有6通要投柯文哲

▲柯文哲、侯友宜、賴清德。（合成圖／ETtoday資料照）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨正式徵召新北市長侯友宜參選總統，這也代表藍綠白2024大選挑戰者終於到齊。資深媒體人黃暐瀚透過廣播節目Call-in調查，接了9通電話，其中，投給民眾黨的柯文哲最多，共6通。

黃暐瀚表示，投給柯文哲的6通中，有沒投過柯文哲的台北市民，也有出身深藍、深綠的家庭；而表明要投給侯友宜的則有2通，要投賴清德的只有1通，但也要大家相信科學數據，期待下一次嚴謹民調的結果。

黃暐瀚分析，根據台灣民意基金會最新的民調，柯文哲的支持度，居然已經來到25.1%，跟第二名的侯友宜27.6差距不到3個百分點，藍白幾乎沒有「大小之分」。眼看藍營過去半年來，幾乎穩定在「25-30%」之間游移，確定提名侯友宜之後，下次的民調，如果藍營無法站回30%，賴清德等於高枕無憂。

黃暐瀚指出，侯友宜的五大問題是政見、口條、人和、民調、帶職；至於賴清德，民進黨昨天的詐騙網宣，以及到政大跟學生說「房價其實在降」，都是大扣分，唯獨綠營同溫層不自覺。最後柯文哲，當然就是希望無窮、機會不大，身為「第三大黨」，其實也就是藍綠白中目前最小的黨，如果讓民眾相信「柯文哲真的能贏」，才有可能最後吃藍超綠，一舉得勝。