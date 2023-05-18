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警民聯手出擊　東港警製作「防詐小貼紙」遏阻犯罪

▲東港警分局東濱派出所所長李俊宏與民防分隊長王俊文反詐小貼圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所所長李俊宏與民防分隊長王俊文反詐小貼圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東雄報導

詐欺案件逐年上升，為了有效打擊詐欺案件遏止犯罪發生，東港警分局東濱派出所所長李俊宏與民防分隊長王俊文發想，希望營造安全、和平的社區環境，一同遏阻詐騙犯罪，減少民眾財產損失，特別製作防詐小貼紙，並將防詐小貼紙黏貼於郵局、銀行及超商等處ATM前，作為民眾匯款前的最後一次提醒，讓民眾感覺很受用，收到防諱詐功能。

▲東港警分局東濱派出所所長李俊宏與民防分隊長王俊文反詐小貼圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局東濱派出所所長李俊宏與民防分隊長王俊文反詐小貼圖 。（圖／記者陳崑福翻攝）

東濱民防分隊長王俊文本身從事廣告設計行業，特由公司「潮州企業社」設計反詐小貼紙，結合警力、民力發送轄內各金融機構及超商，張貼於提款機上，並由東濱派出所所長李俊宏至轄區內各金融機構加強反詐宣導，也特別針對轄內郵局、銀行，加強安全維護巡簽，也向行員與民眾宣導提高詐騙意識與警覺，警民齊心防制不法情事。同時針對詐欺車手嚴格注意，呼籲不肖人士切勿心存僥倖犯案，「只要你敢提領，東濱所一定抓到你。」

東港警分局表示，詐騙集團會掌握時事設定詐騙對象，請民眾隨時提高警覺，慎防各類詐騙手法，切勿輕信來源不明簡訊、訊息，以及點擊不明來源的釣魚網站，避免個資盜用蒙受損失。若遇可疑狀況，可立即撥打165反詐騙專線查詢或撥打110報案專線，再次確認訊息來源，以確保自身財產安全。

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