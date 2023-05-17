▲台東環保警政海巡，聯手查察蘭嶼海岸亂倒廢棄物，將協助推廣運用攝影科技設備。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣環保局16日派員會同行政院環保署、台東縣警察局台東分局東清派出所及海巡署東部分署第13岸巡隊開元安檢所、蘭嶼鄉公所(清潔隊)等單位人員，前往蘭嶼鄉東清海岸查察廢棄物棄置情形，現場蘭嶼鄉公所(清潔隊)已派人車清理一部分廢棄物，但查無棄置行為事證，環保署表示，將協助推廣運用攝影科技設備，以增加在地環境執法量能。

環保局指出，日前受理蘭嶼鄉東清海岸遭丟棄廢棄物陳情案，隨即與蘭嶼鄉公所清潔隊聯繫處理事宜，惟經初步調查推斷可能是當地部分民眾或事業便宜行事，隨意棄置廢棄物，但查無明確行為人事證，蘭嶼鄉公所即已派人車著手清理，並加強環境管理，再與環保署、蘭嶼公所、警察局及海巡署等單位一起現場查察，尚查無棄置廢棄物行為人事證，後續公所將逐步全數清理完畢，並持續追蹤相關事證，另外環保署也表示，其將推廣攝像科技設備協助蘭嶼建置監控蒐證設施，以維護海岸環境。

環保局呼籲，每個人都應該有公德心，以及遵守法規的義務，棄置廢棄物行為，輕則可依廢棄物清理法罰款1,200元至6,000元，重則是違反廢棄物清理法第41條及涉犯同法第46條行政刑罰，將面臨的是1至5年的刑責，並得併科1500萬元以下罰金，奉勸切勿以身試法，共同維護美麗的海岸環境及生態。