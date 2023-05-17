設局3個月...假老婆出手送定情物「兵馬俑」　大叔暈船想匯30萬

▲台中新社一名賈男遭到愛情詐騙，差點匯出30萬元「定情物運費」。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市新社區一名賈男16日跑到郵局，一口氣想領出近30萬元，賈男稱是「老婆」要送給自己稀有的兵馬俑當定情物，但是對方要求先匯出高昂運費，行員一聽便覺得有異，員警獲報趕抵，發現賈男與「老婆」根本沒見過，只是網路聊天，確認是詐騙。

東勢分局新社分駐所16日9時許接獲新社郵局通報，指出一名民眾疑似遭到詐騙。警方趕抵後，48歲賈男拿出手機，透露自己是在臉書認識一名女網友，對方介紹了另名朋友，雙方聊天了3個多月，並且以「老公、老婆」互稱，對方要送兵馬俑給自己，來領約30萬元當運費。

▲詐團女騙賈男要寄「兵馬俑」來台，還說是相當稀有，拜託爹地拿出來的寶物。（圖／ETtoday資料照）



員警查看雙方對話紀錄，發現賈男將女子名稱改為「慈寶呀」，對話中詐團女子稱要28萬5千元來運送兵馬俑，賈男還詢問「怎麼這麼貴？」，詐團辯稱是因為稀有，還搬出「爹地」騙取賈男信任。警方看完後，馬上判定是「假交友真詐騙」，追問之後發現這對「夫妻」也沒見過面，賈男就差點落入詐團圈套，經員警苦勸，賈男才恍然大悟，也感謝員警幫忙。

▲警方一看雙方對話，馬上就認定是詐騙集團手法。（圖／記者許權毅翻攝）



新社分駐所所長藍忠明表示，假交友詐騙通常透過網路、通訊軟體等管道搭訕，以俊男美女圖吸引被害人上鉤，再以甜言蜜語博取感情與信任，後佯稱寄包裹、送禮物，運送需付運費或關稅來詐取錢財，呼籲民眾切勿相信。警方未來將持續與轄內金融機構合作，強化行員的臨櫃關懷提問，如發現民眾疑似遭受詐騙，立即通知警方到場處理，以維護民眾財產安全。