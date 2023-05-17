「挖呀挖女警」甜美防詐版！唱洗腦改編詞斥詐團：小心被我抓

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

「在小小的手機裡刷呀~刷呀~刷，讓詐騙集團在你的帳戶裡，挖呀~挖呀~挖」，現在不只有暴紅的挖呀挖老師，基隆市警局也有「挖呀挖警察」！基隆警第二分局信義派出所女警李紫薇，特別唱出「詐騙版」的挖呀挖之歌，搭上這波火紅時事梗，讓輕快洗腦的防詐觀念烙印在腦海中。

▲基隆信義所女警李紫薇，搭上時事改編詐騙版「挖呀挖呀挖」之歌。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市警局表示，近期詐騙簡訊及假網址連結等詐騙手法非常猖獗，為使民眾提升識詐能力，也搭上近期網路爆紅的「挖呀挖呀挖」兒歌，並特別請基隆警第二分局信義派出所女警李紫薇，搭配活潑手勢與道具、以甜美聲線唱出防詐版歌詞，讓民眾可以輕鬆記住反詐觀念。

警方表示，歌詞內容也體現在現實社會中，跟近期發生的多種詐騙案件有諸多關聯，網路上所謂的高獲利、高投報率及近期「電信業者點數累積點數」詐騙的訊息，千萬不要輕信，帳戶等資料也勿借他人使用或隨意綁定，只要點擊連結後即有可能遭竊取個資或是遭受詐騙，收到陌生訊息務必小心謹慎，以免遭詐！

▲基隆信義所女警李紫薇。



分局長張澤銘呼籲，現今各類詐騙猖獗，手法推陳出新，常潛藏在日常生活中，而部分民眾仍普遍對層出不窮的詐術認識不清，內政部警政署特別列出常見詐騙手法，前五名分別是「假網路購物詐騙」、「投資詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」，希望全民都能謹記在心，以防受騙上當。