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義大利北部極端暴雨釀9死　F1賽事取消、居民爬屋頂避災

▲▼義大利極端暴雨導致9人喪生，萬人被迫從家園撤離，原定F1大獎賽也因此取消。（圖／路透）

▲義大利極端暴雨導致9人喪生，萬人被迫從家園撤離。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

義大利北部近日受極端氣候影響降下暴雨，多條河流決堤導致洪患肆虐，許多民眾不得不爬上屋頂等待救援，至少9人在災害中喪生，萬人被迫撤離家園。其中艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）受災最嚴重，原定於周末舉行的F1大獎賽也因此取消。

綜合路透、BBC等報導，民防部長穆蘇梅齊（Nello Musumeci）17日表示，該地區年平均降雨量為1000毫米，卻有部分城市在短短36小時內降雨量就達500毫米。他呼籲盡快制定全國水利工程計畫，以應對氣候變遷引發的洪災。

義大利去年遭逢70年來最嚴重乾旱，直到近期都為旱災所苦，這與近日暴雨形成鮮明對比。穆蘇梅齊說，當土壤長時間處於乾燥時，會降低吸水能力，最終會凝固讓落下的雨水直接流過表面，加劇此次洪災的影響。

洪水淹沒法恩扎（Faenza）、切塞納（Cesena）、伊莫拉（Imola）的街道，部分地區水位淹過車頂和樓房，迫使當地居民爬上屋頂躲避洪水，等待消防員用直升機或橡皮艇的救援。

艾米利亞-羅馬涅大區（Emilia-Romagna）主席博納西尼（Stefano Bonaccini）表示，經確認有9人因洪災喪生，他敦促居民不要靠近河流，並移動到更高樓層躲避災害。

原定19日至21日在伊莫拉舉行F1艾米利亞-羅馬涅大獎賽（Emilia Romagna Grand Prix），也因洪災嚴重宣布取消。F1官方在聲明中指出，不願在艱難時期增加當局和救援團隊負擔，為保護車迷、車隊，以及工作人員的安全，決定取消這場賽事。

▲▼義大利極端暴雨導致9人喪生，萬人被迫從家園撤離，原定F1大獎賽也因此取消。（圖／路透）

▲被洪水淹沒的伊莫拉賽道。（圖／路透）

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