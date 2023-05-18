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早點回家！今越晚雨越大「明雨最猛全台發紅」　連下6天還掉5°C

▲鋒面明日將移動到台灣上空。（圖／氣象局）

▲鋒面明日將移動到台灣上空。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今晚鋒面接近，西半部越晚雨勢越明顯，明日白天全台有雨，西半部、東北部將出現局部大雨，明晚降雨稍微緩和，但周六降雨再度增加，尤其山區雨勢最大，周日則剩下中南部有局部短暫陣雨，但下周一又有另一波鋒面影響，各地天氣不穩定，且周二受到東北季風影響，北台灣將轉涼，高溫約降5度。

氣象局預報員趙竑表示，今晚鋒面接近，西半部雨勢越晚越大，目前降雨集中山區，入夜後則會擴及平地。明日白天鋒面在台灣上空，加上熱力作用，各地都會有雨，西半部、東北部有短延時強降雨及局部大雨，明晚降雨稍微緩和。

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▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

緊接著周六降雨再度趨於明顯，依然是全台天氣不穩定，雨勢以山區最大，周六晚上降雨減少，周日受到西南風影響，剩下中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴、午後有雨。

下周一另一波鋒面影響，與這一波降雨型態類似，全台都有雨，其中西半部、東北部雨勢較明顯，周二鋒面移動到巴士海峽，加上東北季風影響，北部、宜蘭天氣較乾但涼爽，其他地區則仍可能有局部短暫陣雨，周三、四天氣轉穩。

明日受到降雨及雲量增加影響，各地高溫下降，各地清晨24到26度，白天桃園以北、宜蘭26到28度，其他地區28到32度，一直到下周一溫度表現都差不多，僅北台灣高溫回升到28到29度，下周二東北季風影響，北台灣高溫降至24、25度，周三又回溫。

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