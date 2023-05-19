竹苗炸大雷雨！4縣市大豪雨特報　第三波梅雨鋒面今來襲

▲氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發佈大雷雨即時訊息，相關地區要多加防範。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

受到離散型對流胞影響，氣象局針對桃竹苗地區發佈豪雨、大豪雨特報。氣象局也針對新竹縣、苗栗縣發佈大雷雨即時訊息，相關地區要多加防範。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，桃竹的雲高已發展至對流層頂，並伴隨密集閃電，截至05:50為止，新竹縣新豐鄉雨量已經累積328毫米。

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▲今日及下週二分別有「梅雨季」的第3及第4波「移動性」鋒面。

今日及下週二分別有「梅雨季」的第3及第4波「移動性」鋒面，其結構不紮實，移動快速；但即使鋒面離開後，大氣仍不穩定，清晨西南部沿海、午後山區易有小範圍對流發展，並影響至其他地區。

今(19)日鋒面影響，降雨機率提高，偶有小範圍強對流發展，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，需注意即時訊息；各地氣溫略降，北台稍轉涼。各地區平地氣溫：北部20至28度，中部22至31度，南部22至32度，東部20至32度。明日、下週日(20、21日)鋒面東移，大氣仍不穩定，西半部有局部陣雨，偶有較大雨勢。

▲19日4時觀測資料顯示：鋒面雲帶結構不紮實，呈現離散型對流胞、範圍不大，但大氣不穩定，桃竹的雲高(藍色)已發展至對流層頂(左圖)；雷達回波強度達55dBZ(中圖)，並伴隨密集閃電(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週一(22日)「梅雨季」的第4波「移動性鋒面」逐漸接近，大氣不穩定，西半部有局部陣雨；氣溫明顯偏高，天氣燠熱。下週二(23日)鋒面影響，各地降雨機率提高，偶有小範圍強對流在其中發展，伴隨「劇烈天氣」，需注意即時訊息。下週三、四(24、25日)天氣好轉，各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨。

另外，各國模式皆模擬，下週菲律賓東方海面有熱帶系統活動，將構成不利於滯留鋒面形成的大氣環流型態，並影響至月底；但若因此推論梅雨不妙，則未免「言之過早」。