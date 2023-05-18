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梅雨何時來？專家看到「有颱風破壞」可能空梅

▲▼石門水庫缺水_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲全台水情吃緊，伴隨颱風不斷發展，恐破壞梅雨系統，導致「空梅」。（圖／記者林振民攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣水情吃緊，本來期望5、6月梅雨替水庫「解渴」，但如今隨著颱風不斷發展生成，恐破壞梅雨系統，導致「空梅」。天氣風險公司表示，今年6到8月南亞高壓稍微偏強，南部呈現偏乾訊號，趨勢上不利梅雨、颱風活動，但6月中上旬高壓減弱，鋒面有建立機會，可以稍加期待。

氣象達人彭啟明與天氣分析師吳聖宇在「天氣風險」指出，未來一周天氣不穩定，連續兩波鋒面影響，中部以北局部會有較大雨勢，目前觀察關島附近有很大機會發展颱風，但太平洋高壓位置不夠西伸，颱風可能往西或往北移動，影響台灣機會低，也不會帶來雨量，反而破壞梅雨結構，有機會導致「空梅」。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲颱風生成往西走，但侵台機率低。（圖／中央氣象局）

氣候預報顯示，今年6到8月南亞高壓稍微偏強，不利梅雨建立，颱風移動方向也受高壓位置限制，侵台機會少，可一旦侵台，強度就會比較強，可謂是兩面刃。降雨展望方面，台灣南部6到8月呈現偏乾訊號，趨勢上不利梅雨、颱風活動，但實際情況需觀察短期預報。

目前5月底南邊有擾動，台灣上空有高壓壟罩，鋒面也多是移動型，可能持續偏乾到月底，但6月5日到6月19日可能有梅雨鋒面，值得期待。

溫度部分，立夏過後溫度逐漸攀升，預估未來一周有2波鋒面接力報到，會稍微降溫，但等鋒面過後，高壓壟罩，氣溫將偏熱一段時間，直到6月中上旬高壓減弱、鋒面建立影響，溫度才有機會略微下降，但到下旬就又會熱起來，7到8月需留意極端高溫。

▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

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