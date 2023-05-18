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哈利震怒！與梅根遇狗仔「恐怖飛車追逐」2hrs　險重演黛妃悲劇

▲▼哈利梅根。（圖／路透）

▲哈利與梅根遇到狗仔飛車追逐驚魂記。（圖／路透）

記者曾羿翔／綜合外電

哈利（Harry）與妻子梅根（Meghan）以及她的母親乘坐的汽車16日晚間遭到狗仔隊飛車追逐，整起過程持續超過2小時「險些釀成大禍」。哈利王子的發言人對此表示，「哈利王子會為此大發雷霆」。

綜合外媒報導，哈利夫妻16日晚間參加完紐約舉行的「女性遠見獎」頒獎典禮後遇到狗仔追車事故。據了解，夫妻兩人與梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）當時是乘坐計程車。哈利的發言人17日表示，哈利王子與妻子梅根、梅根的母親與狗仔記者上演一場接近「災難性」的飛車追逐（near catastrophic car chase）。

發言人的聲明還提到，「這起汽車追逐事件肇因是一批非常挑釁的狗仔，導致數次差點擦撞，還波及到路上的其他駕駛人、行人以及2位紐約警員。」

哈利的母親黛安娜王妃（Princess Diana）當年就命喪於類似事件。黛安娜王妃1997年座車在巴黎遭狗仔隊追逐出事而喪命，哈利將母親之死歸咎於新聞界侵犯私生活，一直以來對此相當憤怒。

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