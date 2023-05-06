查爾斯三世加冕超盛大！空軍68架軍機演出　還有「最高速運輸機」

▲英國皇家空軍將派出68架軍機進行編隊飛行演出。（示意圖／翻攝自Royal Air Force）



記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（Charles III）的加冕典禮於6日登場，除了來自各國的特使嘉賓以外，英國空軍也派出68架軍機準備進行編隊飛行表演，其中包括皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1）。

Aircraft from the @RoyalNavy, @BritishArmy & Royal Air Force will celebrate His Majesty The King’s #Coronation with a flypast at 14:30.



Over 60 aircraft will fly through the skies above Buckingham Palace and The @RoyalFamily.



Watch coverage on @BBCOne!​#CoronationWeekend pic.twitter.com/zvqnGRSldp — Royal Air Force (@RoyalAirForce) May 6, 2023

▲英國皇家空軍飛行表演模擬畫面。



根據《每日電訊報》報導，查爾斯三世加冕儀式和遊行結束後，他和卡蜜拉王后將於倫敦時間下午2時15分（台灣時間晚間9時15分）前往白金漢宮陽台，觀看英國皇家空軍出動68架軍機、排練超過6個月的6分鐘編隊飛行演出，而最新款軍用運輸機「使節」將帶領空軍特技飛行小組「紅箭」（Red Arrows）進行表演。

「使節」是第一次參與飛行演出，它也是目前英國用於載運王室成員以及高階官員、軍事和外交重點人員速度最快的飛機。根據英國皇家空軍網站資料顯示，它最高時速達0.87馬赫，最多可乘載14人，而在載運8人的情況下，可連續飛行8800公里，途中無須加油。

▲英國皇家空軍最新款軍用運輸機「使節」（Envoy IV CC1）。（圖／翻攝自Royal Air Force）



皇家空軍除了派出使節運輸機外，還有參與第二次世界大戰1940年「不列顛戰役」（Battle of Britain）大規模空戰的「噴火」（Spitfire）戰鬥機、F-35B閃電II（F-35B Lightning II）匿蹤戰鬥機、皇家空軍新購入的P-8A海神式（P-8A Poseidon）匿蹤反潛海上巡邏機，表演機型涵蓋了空軍的過去、現在與未來。

不過，英國氣象局指出，英國大部分地區6日的天氣將是多雲潮濕，且倫敦在中午時可能會出現降雨。國防部則說，受到天氣因素影響，可以選擇減少表演的軍機數量，「取消是最後一步。」