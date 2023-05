哈利梅根人氣下滑！王室討論拔頭銜　智庫專家：像流亡賤民

▲哈利梅根不受英國王室歡迎。(圖/路透)



實習記者林郁婷/綜合報導

倫敦有報導指出,越來越多英國王室成員和哈利保持距離,因為哈利夫妻的人氣急速下滑,甚至有比以往更多人要求拔除兩人的王室頭銜,雖然查爾斯對此沒有發表意見,但據英國媒體表示,王室最高層曾經討論過此事。華府智庫中心主任加德納(Nile Gardiner)更形容他們就像流亡的賤民。

華府智庫「傳統基金會」(Heritage Foundation)柴契爾自由中心(Margaret Thatcher Center for Freedom)主任加德納表示,這對曾經受歡迎的夫妻,在追求災難性報復的同時,也燒毀了大西洋兩岸的橋梁。

哈利經過幾個月猶豫不決後,終於決定獨自出席父親的加冕典禮,而梅根則留在加州照顧孩子,5月6日參加完典禮,哈利就立刻搭機返回美國。自從夫妻倆的記錄片去年底在網飛(Netflix)播出,今年1月哈利又接著出版大爆料回憶錄《備胎》(Spare),他們的名聲就一落千丈,不僅在英國不受歡迎,也被美國《南方四賤客》(South Park)嘲諷是「蠢王子和笨老婆」。

加德納分析指出,梅根不出席加冕典禮,其中一個原因是怕在倫敦街頭被噓,如果出現這種場面,將會破壞她努力經營的品牌,另一個則是因為被貶為非工作王室二線成員,在典禮中無法出現在白金漢宮陽台上。而他們之所以和王室產生這麼大裂痕,全都只能怪自己。

加德納表示,自從哈利夫妻2021年在美國脫口秀女王歐普拉(Oprah Winfrey)專訪中爆料,就代表是在向王室宣戰,他們索指控的種族歧視,損害王室形象,因此讓其他王室成員與兩人劃清界線,甚至在大多數英國大眾眼中,兩人也幾乎淪為賤民。

