白金漢宮回應！哈利梅根遭狗仔「飛車狂追2hrs」　司機卻這樣說

▲哈利與梅根據稱遭遇恐怖飛車追逐事故，但與計程車駕駛的最新說法卻有所出入。（資料照／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

英國哈利王子（Harry）與妻子梅根（Meghan）發言人表示，夫妻倆16日晚間結束公開活動後，座車遭到狗仔隊飛車追逐，整起過程持續超過2小時「險些釀成大禍」，梅根的母親也在車上。然而，司機卻表示，他不會將這描述成一場追逐，他開車過程只有10分鐘，而且很安全。另外，白金漢宮也回應稱不會多作評論。

哈利夫妻兩人當晚參加完紐約舉行的「女性遠見獎」頒獎典禮後，與梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）一同乘坐計程車卻遭到飛車追逐。發言人稱，「一群極具侵略性的狗仔隊」追逐了2個多小時，至少6輛車窗遮蔽的車輛在追趕過程中闖紅燈、開上人行道、單行道逆向等多次違規，險些釀成交通事故，影響路上其他駕駛、行人與2名紐約警察。

▲英國哈利王子夫婦5月16日晚間參加於紐約舉行的「女性遠見獎」頒獎典禮。（組圖／路透）

哈利與梅根的安保人員桑切斯（Chris Sanchez）則向CNN表示，他認為狗仔隊將公眾置於致命危險之中，並聲稱共有約10幾輛汽車、摩托車與自行車在追逐他們。紐約市市長亞當斯（Eric Adams）回應媒體提問時批評，這是魯莽且不負責任的事件，還提到了車禍亡故的黛安娜王妃，「我想我們之中，應該沒有多少人忘記他媽媽是怎麼死的。」

然而，開車載著哈利一家的計程車司機辛格（Sukhcharn Singh）在接受華盛頓郵報採訪時卻表示，「我不認為我會稱之為追逐。我從來沒有覺得自己處於危險之中，這不像電影中的汽車追逐。他們很安靜，看起來害怕，但這是紐約——很安全。」他說，他們應該是上車之前就被跟著，安保人員擔心哈利夫妻的位置被更廣泛地暴露，於是讓他開車到警局，估計整個車程約10分鐘。

▲開車載著哈利與梅根等人的計程車司機辛格（Sukhcharn Singh）出面受訪。（圖／達志影像／美聯社）

根據紐約郵報報導，警方消息人士強調，儘管有一輛車的兩個輪子確實一度開上路邊，但「根本就沒有高速追逐」。消息人士稱，哈利夫婦到警察局後就自己回去了，他們住處距離警局只有2個街區遠。另一名消息人士則補充說，沒有接獲車輛碰撞報告或911報案電話，驅車追逐「肯定不是兩個小時」。

對於哈利與梅根遭受「近乎災難性的」飛車追逐一事，白金漢宮也向美媒Insider作出回應稱，「這不是我們要評論的事情。」威廉王子與凱特王子妃方面也拒絕對此事發表評論。另外，據紐約郵報旗下娛樂網站Page Six引述消息稱，事件發生後英國王室高級成員，包含查爾斯國王、卡蜜拉王后或威廉夫婦都沒有人聯繫哈利與梅根。