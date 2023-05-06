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當了王儲70年！加冕典禮今登場　一文看懂「誰是查爾斯三世」

▲▼ 英國國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）。（圖／路透）

▲英國國王查爾斯三世（King Charles III）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國國王查爾斯三世（Charles III）的加冕典禮將於6日在倫敦西敏寺大教堂舉行，這也是英國睽違70年再度舉行加冕儀式，而現年74歲的查爾斯也是英國在位最久王儲、登基時最年長君主。英國媒體BBC也整理出關於查爾斯三世的重要資訊。

▲▼查爾斯王子與安妮公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯王子與安妮公主。（圖／達志影像／美聯社）

誰是查爾斯？

查爾斯1948年11月14日出生於白金漢宮，當他的母親伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）繼位時，年僅3歲的他成為王位第一繼承人；女王在1953年舉行加冕儀式時，年僅4歲的查爾斯也一起站在白金漢宮的陽台上。

▲▼女王在1953年舉行加冕儀式時，年僅4歲的查爾斯也一起站在白金漢宮的陽台上。（圖／達志影像／美聯社）

▲女王在1953年舉行加冕儀式時，年僅4歲的查爾斯也一起站在白金漢宮的陽台上。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯童年時幾乎都是在家接受教育，直到8歲成為第一位去「學校」的王位繼承人。查爾斯進入劍橋大學三一學院後，先攻讀考古學和人類學，後來又修了歷史；他也是英國王室第一位完成大學學位課程獲得文憑的王位繼承人。

1969年查爾斯20歲時，被女王伊莉莎白二世封為威爾斯親王，他也在授銜儀式上用英語和威爾斯語發表演說。

▲▼1969年查爾斯20歲時，被女王伊莉莎白二世封為威爾斯親王。（圖／達志影像／美聯社）

▲1969年查爾斯20歲時，被女王伊莉莎白二世封為威爾斯親王。（圖／達志影像／美聯社）

婚姻與家庭

查爾斯和黛安娜王妃（Lady Diana Spencer）1981年7月29日於倫敦聖保羅大教堂完婚，這場世紀婚禮吸引10億人透過電視直播收看、 60萬人湧上倫敦街頭觀禮。大兒子威廉於1982年6月21日出生，小兒子哈利則在1984年9月15日出生。

▲▼ 查爾斯和黛安娜王妃（Lady Diana Spencer）1981年7月29日於倫敦聖保羅大教堂完婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 查爾斯和黛安娜王妃1981年7月29日於倫敦聖保羅大教堂完婚。（圖／達志影像／美聯社）

兩人的婚姻在1996年8月28日解除，與此同時，黛安娜仍保有「威爾斯王妃」（Princess of Wales）頭銜，並繼續住在肯辛頓宮處理公共工作；然而黛安娜最終於1997年8月31日巴黎的一場車禍中喪生。

▲▼查爾斯、威廉與哈利1997年出席黛安娜王妃葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯、威廉與哈利1997年出席黛安娜王妃葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

查爾斯2005年4月9日與卡蜜拉（Camilla）在溫莎市民政廳舉行了民事婚禮，他也是第一位在民政廳舉行婚禮的英國王室成員。

王位與頭銜

在女王伊麗莎白二世於2022年9月8日去世的那一刻起，英國王位就傳給了她的第一繼承人、威爾斯親王查爾斯，並選定其封號為查爾斯三世（Charles III）。

▲▼英國國王查爾斯三世於女王伊莉莎白二世葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世於女王伊莉莎白二世葬禮。（圖／達志影像／美聯社）

除了查爾斯以外，王室成員也紛紛變更了頭銜，長子威廉地位隨之晉升，成為王位第一順位繼承人，並被授予「威爾斯親王」（Prince of Wales）與英國君主長子所擁有的康瓦爾公爵（Duke of Cornwall）頭銜成為王儲，妻子凱特的頭銜則從「王子妃」成為「王妃」。

卡蜜拉的頭銜則從康瓦爾公爵夫人，晉升為英國王后（Queen Consort Camilla）。

▲▼查爾斯2005年4月9日與卡蜜拉（Camilla）在溫莎市民政廳舉行了民事婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯2005年4月9日與卡蜜拉（Camilla）在溫莎市民政廳舉行了民事婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

登基儀式

女王去世後3天，查爾斯在倫敦聖詹姆士宮（The St James Palace）正式宣誓成為英國國王，在登基會議的第一階段，樞密院議長莫當特（Penny Mordaunt）宣告女王死訊，接著宣布查爾斯即位，並宣告頭銜為查爾斯三世。

▲▼查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）

▲查爾斯國王宣誓繼位。（圖／達志影像／美聯社）

接著由王儲威廉、王后卡蜜拉、莫當特、大主教、時任首相特拉斯、上議院議員、國務重臣等人，輪流簽署文件；多名前任首相也都在台下觀禮，包含強生、梅伊、卡麥隆與布朗等人。

查爾斯接著發表聲明，強調母親伊麗莎白二世是他無私奉獻的榜樣，「在執行賦予我的重任時，我也將我生命中剩下的一切奉獻給它。」

加冕典禮

過去900年來，英國王室皆在倫敦西敏寺大教堂舉行加冕儀式，「征服者威廉一世」（William the Conqueror）是第1位，而查爾斯三世是第40位。

▲▼英王查爾斯三世（King Charles III）出訪德國。（圖／路透）

▲查爾斯三世與王后卡蜜拉。（圖／路透）

「加冕典禮」是一種象徵性宗教儀式，由坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）主持，正式確認君主作為英國國教領袖的地位，並且標誌頭銜轉變及權力移交，具體行動包括替查爾斯戴上聖愛德華王冠（St. Edward’s Crown）等。

大英國協元首

大英國協（Commonwealth of Nations）是一個由56個主權國家所組成的現代國際組織，並由英國君主擔任元首，因此查爾斯三世也成為該組織元首，但並無實權。

而其中14個「大英國協王國」（Commonwealth realm）成員，則視查爾斯為國家元首，實行君主立憲體制；成員包含澳洲、安地卡及巴布達、巴哈馬、貝里斯、加拿大、格瑞那達、牙買加、紐西蘭、巴布亞紐幾內亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、索羅門群島與吐瓦魯。

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