梅根喬裝混入加冕典禮？「白髮男」身影瘋傳　真相曝光是他啦

▲ 梅根並未出席典禮，卻被傳出喬裝混入現場。（組圖／達志影像／美聯社、翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世加冕典禮6日舉行，哈利王子飛回英國參加，妻子梅根則早已表明不會出席，典禮上一名白髮男子卻傳出是梅根所喬裝，在社群媒體上引發廣大網友討論，不過事實證明，梅根留在美國為兒子亞契（Archie）慶祝生日，而這名白髮男子更是大有來頭。

根據《每日郵報》，網友克萊爾（Bob Cryer）6日在推特上傳一張加冕典禮轉播畫面，可見一名留著白色長髮、白色鬍子，戴著墨鏡的男子，並在推文中寫下，「梅根，妳騙不了我們的……」暗示梅根喬裝成這名男子混入典禮，至今累積近40萬次點閱。許多網友被逗樂，紛紛留言大讚，「年度最佳推文」、「抱歉，我真的笑出來」、「我以為是川普」。

然而，這名男子其實是現年79歲的知名作曲家卡爾詹金斯（Karl Jenkins），他的作品也是加冕典禮上演奏的曲目之一，是他20年前擔任皇家豎琴手時，為當時仍是威爾斯親王的查爾斯而創作，更在2015年因音樂上的成就獲封爵士。

另一方面，儘管梅根沒有到場，依然成為網友關注與打趣的焦點。但事實上，她顯然留在美國，為加冕典禮當天滿4歲的亞契過生日，7日也被媒體捕捉到在加州和友人一起登山，典禮後馬上趕回美國的哈利則沒有現身。