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社會 社會焦點 保障人權

他拄助行器「卡斑馬線」過不去　騎士不讓這下慘了...警將開罰3人

記者賴文萱／高雄報導

又見「行人地獄」！近來一段影片在網路曝光，高雄鳳山區一名行動不便者，拄著助行器想要過馬路，然而，路上機車來來去去，沒有一台車願意停下禮讓，所幸一名正義哥看不下去在路上幫忙開道，才終於讓他順利通過。對此，警方表示，將積極主動調閱監視器等相關影像釐清，初步將對3名未禮讓的機車騎士開罰。

根據曝光影片，9日傍晚5點多，鳳山區海洋一路有一名行動不便者，拄著助行器要過馬路，但該路口沒有紅綠燈號誌，他於站在斑馬線上等待沒車時再通過，但是卻完全沒有車輛願意停下來禮讓，讓他舉步維艱遲遲無法通過，只能乖乖地站在斑馬線上等。

▲▼他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去，不禮讓騎士慘了...警全要開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲一名行動不便者拄助行器，無奈路上沒機車要禮讓只能「卡在斑馬線」。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去，不禮讓騎士慘了...警全要開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼一名正義哥看不下去，協助行動不便者開道，才讓他順利通過馬路。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲▼他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去，不禮讓騎士慘了...警全要開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

所幸後來有一名正義哥看不下去，協助行動不便者舉手指揮來往車輛幫忙開道，才終於讓他順利緩慢走過馬路。但影片一出，也讓人不經感嘆台灣「行人地獄」的現況。

對此，鳳山分局表示，雖然並未接獲相關報案，但仍會積極主動調閱監視器等相關影像釐清，檢視違規事證如屬實，將依道交條例第44條第2項規定「汽車駕駛人，駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過者，處新台幣1200元以上3600元以下罰鍰」逕行舉發，初步將對3名機車騎士開罰。

▲▼他拄助行器「卡斑馬線」就是過不去，不禮讓騎士慘了...警全要開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲警方調閱監視器，將對不禮讓行人車輛開罰。（圖／翻攝社會事新聞影音）

鳳山分局也強調，將加強該路段巡邏及取締駕車未禮讓行人行為，並呼籲汽機車駕駛人行經路口時，應放慢速度注意路況，確認行人穿越道有無人、車通行，發現行人穿越線上有行人準備要通過時，應停止讓行人先行走，以免受罰也容易造成危險。

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