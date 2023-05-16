吞3600罰單！他細看「斑馬線路人」傻眼　一票人喊：變行車地獄

▲該名路人頭戴安全帽，機車就停在旁邊。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

為了擺脫台灣行人地獄的惡名，5月1日起全國進行交通大執法，其中「未禮讓行人」最受熱議。一名網友昨日收到罰單；然而，他細看事發照片後卻難以接受，直言「這樣罰我3600元，搞得我好亂啊！」

網友昨日在爆料公社PO出罰單截圖，表示「今天老母親收到我這張未禮讓行人罰單，看到當下真的是傻眼，這到底是要過馬路還是在等便當？然後他機車還停在斑馬線上欸！」

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從照片中可見，5月5日當天，他開車經過一處僅有斑馬線、沒有紅綠燈的巷道，當時一位路人頭戴安全帽站在斑馬線上，雖然他整個人面朝外，但不知是在等便當，還是在觀望何處，同時該名路人的機車就停放於斑馬線上。

對此，網友們紛紛回應，「一堆所謂民眾檢舉」、「行人一站，馬路車輛全癱瘓」、「莫名奇妙的感覺」、「人車分離就沒那麼多問題了」、「從行人地獄增加了汽機車地獄，以交通來說真是鬼島」、「敵不動我不動」。

▲未禮讓行人，不論大車、小車至少開罰3600元；機車則罰1200元。（示意圖／記者李毓康攝）

另外，不少駕駛直言，「現在開車越來越刺激！除了要看紅綠燈，綠燈起步時還要看有無行人（闖紅燈穿越），尤其是有科技執法的，更要小心」、「常常遇到在路邊不知道有沒有要過馬路的行人，車都停下來了，後面也跟著停很多台了，通通在等他們，他們依然站在那裡玩鬧」、「就算行人通過了，我也膽顫心驚，就怕他跑回頭來害你」、「根本矯枉過正，從行人地獄升級為行車地獄了」。

不過，也有人認為，禮讓行人是基本，「在日本的時候，站在斑馬線上，車遠遠地就慢速停車了，可以很安心過馬路，台灣有些車還是瘋狂疾駛，根本不敢過」、「有人站在斑馬線本來就要停啊！2019去澳門玩，在下班巔峰時間、沒紅綠燈的路口，我往斑馬線一站，三線道的馬路車子全停下來等我過」。

值得一提的是，除了未禮讓行人，小型車、大型車開罰3600元、機車罰1200元；駕駛在行經斑馬線時，也要記得「暫停」和「距離行人3公尺」兩大關鍵；若是「減速滑行」通過者，可處1200元以上6000元以下罰鍰；而距離行人不足3公尺，也可能收到罰單。