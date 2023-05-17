女童站斑馬線「等52秒過不了馬路」！45車無視往前衝　無助畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

台灣為了擺脫「行人地獄」的稱號，警方5/1開始針對車輛不禮讓行人事宜進行大執法，罰鍰最高額3600元，不過仍有不少駕駛未養成禮讓行人習慣。一名網友近日行經台中某路口，發現一名女童在斑馬線上等待過馬路，但等了將近1分鐘，始終沒有車輛停下禮讓，誇張畫面曝光後，引發熱議。

YouTube頻道「王男の交通日常」近日PO出行車紀錄器畫面，只見台中市西屯區西屯路與宏恩五巷路口，一輛賓士轎車違停在斑馬線上，導致一名想過馬路的女童只能冒險站上斑馬線。然而，來往車輛除了原PO和一名騎車婦女外，其餘都是快速通過，女童足足等了52秒，經過了45部汽機車，都未能通過馬路。

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▲台中一名女童打算過馬路，但來往車輛卻未停下禮讓。（圖／翻攝自YouTube／王男の交通日常）

期間，停在原PO後方的車輛還不耐煩按喇叭，甚至有重機拉轉挑釁，令原PO相當傻眼。最終女童抓準沒車通過的時機快速跑往路中，原PO這才起步前行，但影片並未拍下女童是否有安全抵達對向。

畫面曝光後，馬上引發網友共憤，紛紛痛批「短短一分鐘，體現了台灣文化 1.違停 2.不禮讓行人 3.亂按喇叭 4.重機拉轉」、「實在是很希望台灣能有汰除常違規駕駛的法規」、「真為這些不在乎別人的生命感到痛心，同時也帶來台灣給國際上觀感羞恥」、「再十個也沒用啦，別人的孩子死不完」。

不過，也有網友認為，「法規是要隔行人3公尺、大約是一個車道的距離。結果你拍的那些車也都隔一個車道了...結論：你擋到外車道視線+小妹妹不往前走，才變成52秒的」、「因為你停讓變成遮住小朋友，後車也當你是違規停車，所以這完全是體制要大變法」、「其實你停那邊擋到左邊車道車輛的視線了，搞不好他們根本看不到有人要過，只以為你是要違停」。