　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女童站斑馬線「等52秒過不了馬路」！45車無視往前衝　無助畫面曝

記者閔文昱／綜合報導 

台灣為了擺脫「行人地獄」的稱號，警方5/1開始針對車輛不禮讓行人事宜進行大執法，罰鍰最高額3600元，不過仍有不少駕駛未養成禮讓行人習慣。一名網友近日行經台中某路口，發現一名女童在斑馬線上等待過馬路，但等了將近1分鐘，始終沒有車輛停下禮讓，誇張畫面曝光後，引發熱議。

YouTube頻道「王男の交通日常」近日PO出行車紀錄器畫面，只見台中市西屯區西屯路與宏恩五巷路口，一輛賓士轎車違停在斑馬線上，導致一名想過馬路的女童只能冒險站上斑馬線。然而，來往車輛除了原PO和一名騎車婦女外，其餘都是快速通過，女童足足等了52秒，經過了45部汽機車，都未能通過馬路。

▲台中一名女童打算過馬路，但來往車輛卻未停下禮讓。（圖／翻攝自YouTube／王男の交通日常）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台中一名女童打算過馬路，但來往車輛卻未停下禮讓。（圖／翻攝自YouTube／王男の交通日常）

期間，停在原PO後方的車輛還不耐煩按喇叭，甚至有重機拉轉挑釁，令原PO相當傻眼。最終女童抓準沒車通過的時機快速跑往路中，原PO這才起步前行，但影片並未拍下女童是否有安全抵達對向。

畫面曝光後，馬上引發網友共憤，紛紛痛批「短短一分鐘，體現了台灣文化 1.違停 2.不禮讓行人 3.亂按喇叭 4.重機拉轉」、「實在是很希望台灣能有汰除常違規駕駛的法規」、「真為這些不在乎別人的生命感到痛心，同時也帶來台灣給國際上觀感羞恥」、「再十個也沒用啦，別人的孩子死不完」。

不過，也有網友認為，「法規是要隔行人3公尺、大約是一個車道的距離。結果你拍的那些車也都隔一個車道了...結論：你擋到外車道視線+小妹妹不往前走，才變成52秒的」、「因為你停讓變成遮住小朋友，後車也當你是違規停車，所以這完全是體制要大變法」、「其實你停那邊擋到左邊車道車輛的視線了，搞不好他們根本看不到有人要過，只以為你是要違停」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「電子發票」爆資安漏洞　財政部回應了
四海幫前幫主「台版劉德華」告別式時間出爐　警大動員百人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女童站斑馬線「等52秒過不了馬路」！45車無視往前衝　無助畫面曝

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈　食品授權合作也全面暫停

統聯、台灣大車隊乘客狂接詐騙電話　「開頭5碼」是關鍵

龍應台寫作40年來演講集！上百場主題不重複　23篇精華全台發行

成大師生參訪二仁溪環境改善工程　為環境生態保育成果做見證

白帽駭客驚爆「電子發票平台漏洞」！130公司資安外洩　財政部回應

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

腸病毒流行中！上周1.1萬人就醫　北部5歲童染71型「肌躍型抽搐」

三寶阿伯鬼切衝對向！遭擊落炸「地板動作」還嗆：恁少年騎這麼快

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

台南公車「超兇鬼切」　擦撞遊覽車致駕駛送醫

崩潰了！1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬：只能報廢

郝劭文婚禮現場曝光「釋小龍當伴郎」　30年好交情...他感嘆：都長大了！

美機器人巡地下水管 驚現1.5公尺鱷魚展開追逐戰

女童站斑馬線「等52秒過不了馬路」！45車無視往前衝　無助畫面曝

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈　食品授權合作也全面暫停

統聯、台灣大車隊乘客狂接詐騙電話　「開頭5碼」是關鍵

龍應台寫作40年來演講集！上百場主題不重複　23篇精華全台發行

成大師生參訪二仁溪環境改善工程　為環境生態保育成果做見證

白帽駭客驚爆「電子發票平台漏洞」！130公司資安外洩　財政部回應

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布：正式進入第四波疫情　一路升溫到6月底

腸病毒流行中！上周1.1萬人就醫　北部5歲童染71型「肌躍型抽搐」

三寶阿伯鬼切衝對向！遭擊落炸「地板動作」還嗆：恁少年騎這麼快

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

女童站斑馬線「等52秒過不了馬路」！45車無視往前衝　無助畫面曝

長腿正妹吃麻辣鍋「透視換裝照」瘋傳　海底撈被罵翻回應了

歐洲「半導體」想追趕美台韓　歐盟官員：必須自產先進晶片

氣旋摩卡襲緬甸釀60死　村民收拾殘局、尋失蹤親人

「麻辣鍋界香奈兒」月底熄燈　食品授權合作也全面暫停

統聯、台灣大車隊乘客狂接詐騙電話　「開頭5碼」是關鍵

俄軍宣稱擊中基輔「愛國者防空系統」　美國透露：正在評估損害

天道盟當鋪逼人頭租豪車　恐嚇車行「拿錢來贖回」

痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

新北市府某處室女主任「墜橋身亡」！原定18日出差　市府回應了

南半球女王細肩帶彈奶 「我只是從沙發上坐下去」

生活熱門新聞

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

病患兒喊2次「油飯」打斷醫師　護理師笑翻

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

電子發票平台爆資安危機！130公司受影響

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

醫師遇蹭飯女被嗆沒錢　喊報警反制讓眾人痛快

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

3生肖「偏財運旺炸」！這類人「有望中頭獎」

全台連下3天！　雨最大時間曝

周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節！

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

台大醫院前院長戴東原辭世　享壽84歲

更多熱門

相關新聞

台南母女遭撞第8天　媽轉普通病房

台南母女遭撞第8天　媽轉普通病房

台南一對母女8日過馬路遭休旅車左轉撞上，導致3歲女童不治、38歲李女重傷送醫。如今案發第八天，成大醫院向《中央社》證實，女童母親手術後情況好轉，已轉至普通病房。對此，女童父親16日也在臉書寫下對女兒的思念，「第八天了，還是感受不到你來我的身邊...」

收到罰單3600！他細看「斑馬線路人」傻眼了

收到罰單3600！他細看「斑馬線路人」傻眼了

甩行人地獄！台中14天狂抓11380件違規

甩行人地獄！台中14天狂抓11380件違規

高雄翁走斑馬線遭左轉轎車撞倒　驚險瞬間曝

高雄翁走斑馬線遭左轉轎車撞倒　驚險瞬間曝

行人地獄！8歲童校園過馬路「遭公車撞死」

行人地獄！8歲童校園過馬路「遭公車撞死」

關鍵字：

行人地獄禮讓過馬路

讀者迴響

熱門新聞

脫口罩新冠反撲！羅一鈞宣布「正式進入第四波疫情」

最夯做愛地點　車震只排第4名

不想愛愛4大原因曝！70%男女把「1句話」當藉口

不是清心！　台灣2023「手搖飲店霸主」出爐　

男星劈腿退圈2年認愛！　女友被起底「是偷吃對象之一」

喉嚨痛1個月！28歲女張嘴「白色爛肉」滿出來　醫：是癌

林書豪後天離台　坦言心很累

直覺選一動物 測你即將「迎接什麼轉變」？

北部22警勾結業者鑽漏洞　圖利4.7億遭起訴

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

給一星負評...「慘被肉搜」狠嗆！　咖啡廳反遭網友灌爆

Ella「組團22年還沒這麼女過」遭出征

愛莉莎莎簽婚前協議！男友：AA魔人

四海幫前幫主弟哥告別式時間曝

精品老闆認定是假包！要王思佳供出「代購名稱」

更多

最夯影音

更多
國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛

國道撞上1180萬賓利　一路猛推！雙方車頭全爛
驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

驚悚影片！聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

行人小跑步過斑馬線仍遭撞　網怒批：眼睛到底在看什麼

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

台東路旁驚見半裸蹲姿女　當地人衝現場尋找無蹤影

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面