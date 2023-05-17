45汽機車都不禮讓！台中女童苦等讓人心疼　警：沒檢舉無法開單

記者鄧木卿／台中報導

警方從5月1日起針對車輛不禮讓行人全台大執法，不過仍有不少駕駛依然我行我素，一名網友近日行經台中某路口，發現一名女童在斑馬線上等待過馬路，但等了將近1分鐘，始終沒有車輛停下禮讓，誇張畫面曝光後，引發熱議，轄區警方表示，不論汽機車，不暫停讓行人先行通過者，處1200元以上、3600元以下罰鍰，但如果沒有檢舉，警方無法開單。

▲台中一名女童打算過馬路，但來往車輛卻未停下禮讓。（圖／翻攝自YouTube／王男の交通日常）

YouTube頻道「王男の交通日常」近日PO出行車紀錄器畫面，只見台中市西屯區西屯路與宏恩五巷路口，一輛賓士轎車違停在斑馬線上，導致一名想過馬路的女童只能冒險站上斑馬線。然而，來往車輛除了原PO和一名騎車婦女外，其餘都是快速通過，女童足足等了52秒，經過了45部汽機車，都未能通過馬路。

期間，停在原PO後方的車輛還不耐煩按喇叭，甚至有重機拉轉挑釁，令原PO相當傻眼。最終女童抓準沒車通過的時機快速跑往路中，原PO這才起步前行，但影片並未拍下女童是否有安全抵達對向。

畫面曝光後，馬上引發網友共憤，紛紛痛批「短短一分鐘，體現了台灣文化 1.違停 2.不禮讓行人 3.亂按喇叭 4.重機拉轉」、「實在是很希望台灣能有汰除常違規駕駛的法規」、「真為這些不在乎別人的生命感到痛心，同時也帶來台灣給國際上觀感羞恥」、「再十個也沒用啦，別人的孩子死不完」。

轄區第六分局表示，5月1日至14日針對路口不停讓行人，共取締124件，不論汽機車，可處1200元以上、3600元以下罰鍰，人行道違規停車或在禁止臨時停車處所停車，共取締2219件，300元以上、1200元以下罰鍰。

警方表示，如果原Po者把這段影片寄到警察局的檢舉信箱，才會根據影片上的車牌，依據上述法條直接寄出罰單，但若沒人檢舉，就不開罰。