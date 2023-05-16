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社會 社會焦點 保障人權

台南小妹妹被撞死第8天　父淚求女兒回來：媽媽轉普通病房了

記者柯沛辰／綜合報導

台南一對母女8日過馬路遭休旅車左轉撞上，導致3歲女童不治、38歲李女重傷送醫。如今案發第八天，成大醫院向《中央社》證實，女童母親手術後情況好轉，已轉至普通病房。對此，女童父親16日也在臉書寫下對女兒的思念，「第八天了，還是感受不到你來我的身邊...」

女童父親在臉書喊話，「妳快來看爸爸好嗎？...這為妳所做的一切，在8天前化為烏有，或許只有上天才知道，爸爸媽媽有多愛你。媽媽今天轉普通病房了，請妳繼續保佑媽媽快好，讓她能盡快去看你。爸爸的眼睛又撐不住了...」

▲女童父親前往醫院探視重傷的妻子，但不敢告訴妻子女兒的死訊，怕影響其傷勢病情。（圖／記者林悅翻攝）

▲民眾在事故地點獻花，悼念來不及長大的小女童。（圖／記者林悅翻攝）

回顧這起車禍，當時母女倆手牽手走過北區忠義路、成功路口行人穿越道，不料36歲杜姓孕婦此時駕車左轉，直接撞上母女倆，導致女童傷重不治。事後，不少人在現場獻上鮮花、玩具及糖果，悼念來不及長大的小生命。

事故發生後，李女重傷送醫，住進加護病房。丈夫擔心李女承受不住，一度隱瞞女兒死訊，直到妻子術後狀況較為穩定，才在12日鬆口坦言「妹妹走了」，讓李女當場痛哭失聲「你不是說妹妹等我好起來嗎？」、「我想要她回來我身邊」。

▼當時母親卡在車底受困，女童當場被輾過。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼ 台南轎車左轉撞上一對正在過馬路的母女，女兒當場失去生命跡象送醫搶救中 。（圖／記者林悅翻攝）

 

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